*17:19JST 東京為替：ドル・円は底堅い、中東情勢の不透明感で

13日の東京市場でドル・円は底堅い。米国とイランの和平協議は合意に至らず、早朝からのドル買いで一時159円85銭まで上昇。その後は様子見ムードで動意の薄い展開に。午後はNY原油先物(WTI)の失速で159円56銭まで下落も、中東紛争の長期化懸念でドル買いは継続。

・ユ-ロ・円は186円35銭から186円78銭まで上昇。

・ユ-ロ・ドルは1.1664ドルから1.1699ドルまで値を上げた。

・日経平均株価：始値56,421.46円、高値56,765.72円、安値56,232.78円、終値56,502.77円(前日比421.34円安)

・17時時点：ドル・円159円50-60銭、ユ-ロ・円186円60-70銭

【要人発言】

・植田日銀総裁

「中東情勢の緊迫化、金融市場に不安定な動き」

「原油価格は大幅高、今後の動向に注意が必要」

「原油高、基調物価に上下双方向に作用する可能性」

「原油高、景気下押し要因になる」

「中東情勢の影響を注視、目標実現やリスクを点検」

・木原官房長官

「日銀には政府と密接に連携し物価目標へ適切な政策運営を期待」

「金融政策の具体的な手法は日銀に委ねられる」

・トランプ米大統領

「ホルムズ海峡、非常に良い展開が起きつつある」

「ホルムズ海峡、封鎖は極めて効果的」

【経済指標】

・日・3月マネーストックM2：前年比+2.0％（2月：前年比+1.7％）《TY》