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東証グロ－ス指数は反落、相対的にやや底堅さ
*16:59JST 東証グロ－ス指数は反落、相対的にやや底堅さ
東証グロース市場指数 982.08 -4.94／出来高 4億2179万株／売買代金 1591億円東証グロース市場250指数 759.78 -5.06／出来高 1億6757万株／売買代金 1334億円
本日のグロース市場では、東証グロース市場指数、東証グロース市場250指数はそろって反落。値上がり銘柄数は231、値下がり銘柄数は327、変わらずは34。
10日の米国市場でダウ平均は269.23ドル安の47916.57ドル、ナスダックは80.47ポイント高の22902.89で取引を終了。最新の消費者物価指数（CPI）コア指数が予想を下回り、イラン戦争による物価上昇が限定的となった証拠を好感し、寄り付き後、まちまち。トランプ大統領が協議決裂の場合、攻撃再開の準備があると警告すると原油や長期金利が上昇、ダウは下落した。ナスダックは半導体が支え終日堅調に推移し、まちまちで終了。
東証グロース市場指数は下落してスタート。注目された米国とイラン、パキスタンを交えた3者による直接協議は合意に至らなかった。その後、米海軍がホルムズ海峡の封鎖を開始するとトランプ大統領が表明するなど、不透明感が意識され様子見ムードが強まった。後場にやや持ち直す形で、全体的な日中値動きは日経平均と概ね同様だったが、相対的にややグロース市場が底堅かった。
個別では、22.80％安となったアイドマHD＜7373＞が下落率トップに。第2四半期単体の業績で失速感が意識された格好か。第1四半期決算が嫌気されたオンデック＜7360＞も大幅安。売買代金上位銘柄では、パワーエックス＜485A＞、トライアル＜141A＞などが下落。その他値下がり率上位銘柄では、レナサイエンス＜4889＞、グローバルセキュ＜4417＞、アクアライン＜6173＞などがランクイン。
一方、23.91％高となったバリュエンス＜9270＞が上昇率トップに。26年8月期の通期業績予想の上方修正と期末配当の増額を発表し関心を集めた。売買代金上位銘柄では、QDレーザ＜6613＞、OTS＜4564＞などが上昇。その他値上がり率上位銘柄では、リファインバースグループ＜7375＞、アーキテクツSJ＜6085＞、VALUENEX＜4422＞などがランクイン。
なお、東証グロース市場Core指数の構成銘柄では、GENDA＜9166＞などが上昇した反面、サンバイオ＜4592＞、カバー＜5253＞、ispace＜9348＞などが下落した。
[東証グロース市場 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 9270|バリュエンス | 2591| 500| 23.91|
2| 7375|リファインバスＧ | 1644| 300| 22.32|
3| 6085|アキテクツＳＪ | 3135| 475| 17.86|
4| 4422|ＶＡＬＵＥＮＥＸ | 1050| 150| 16.67|
5| 278A|テラドローン | 5660| 700| 14.11|
6| 4055|ティアンドエスＧ | 1716| 196| 12.89|
7| 5532|リアルゲイト | 3890| 440| 12.75|
8| 6613|ＱＤレーザ | 1221| 135| 12.43|
9| 6232|ＡＣＳＬ | 1807| 197| 12.24|
10| 542A|ビタブリッドＪ | 1290| 122| 10.45|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 7373|アイドマＨＤ | 1324| -391| -22.80|
2| 4889|レナサイエンス | 1466| -149| -9.23|
3| 4417|グローバルセキュ | 2255| -227| -9.15|
4| 6173|アクアライン | 140| -12| -7.89|
5| 5136|ｔｒｉｐｌａ | 1556| -117| -6.99|
6| 7360|オンデック | 770| -56| -6.78|
7| 485A|パワーエックス | 7120| -480| -6.32|
8| 4316|ビーマップ | 226| -15| -6.22|
9| 141A|トライアル | 4170| -275| -6.19|
10| 4588|オンコリス | 2350| -151| -6.04|《FA》
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