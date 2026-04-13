*16:35JST 日経VI：低下、取引時間中は警戒感再燃

日経平均ボラティリティー・インデックス（投資家が将来の市場変動の大きさをどう想定しているかを表した指数）は13日、前日比-0.58（低下率1.78％）の32.03と低下した。なお、高値は34.43、安値は32.03。米国とイランが戦闘終結に向けた協議をパキスタンで開いたが合意に至らず、その後、トランプ米大統領がホルムズ海峡の封鎖を開始すると表明。イランが反発するなど、中東での軍事緊張が再び高まる兆しを見せている。これを受け、市場では中東情勢に対する地政学リスクが意識され、ボラティリティーの高まりを警戒するムードが再燃。日経VIは取引時間中は先週末の水準を上回って推移。取引終了時に低下に転じた。

【日経平均VIとは】

日経平均VIは、市場が期待する日経平均株価の将来1か月間の変動の大きさ（ボラティリティ）を表す数値です。日経平均株価が急落する時に急上昇するという特徴があり、日経平均株価と通常は弱く逆相関する傾向があります。一方、数値が急上昇した後に、一定のレンジ（20～30程度）に回帰するという特徴も持っています。《SK》