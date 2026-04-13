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《13日のストップ高・ストップ安銘柄》：バリュエンスがストップ高
記事提供元：フィスコ
*16:03JST 《13日のストップ高・ストップ安銘柄》：バリュエンスがストップ高
バリュエンス＜9270＞がストップ高。10日の取引終了後に、26年8月期の通期業績予想の上方修正を発表し、好材料視されている。売上高を990.0億円から1060.0億円(従来予想比7.1%増)へ、経常利益を37.0億円から52.6億円(同42.2%増)へ上方修正した。小売ハイシーズンに向け潤沢な在庫を確保できていたことや仕入も好調に推移したことから、国内店舗及びECの売上高が好調に拡大したことなどが要因。あわせて、期末配当を従来計画の30円から45円に増額修正した。
■ストップ高
＜278A＞Terra Drone
＜2999＞ホームポジション
＜3046＞ジンズホールディングス
＜3103＞ユニチカ
＜3444＞菊池製作所
＜3560＞ほぼ日
＜4422＞VALUENEX
＜4892＞サイフューズ
＜550A＞ソフトテックス
＜5532＞リアルゲイト
＜6217＞津田駒工業
＜6840＞AKIBAホールディングス
＜7375＞リファインバースグループ
＜9270＞バリュエンスホールディングス
■ストップ安
＜4440＞ヴィッツ
＜5304＞SECカーボン
＜7373＞アイドマ・ホールディングス
※一時ストップ高・安（気配値）を含む。《AT》
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