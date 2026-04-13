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出来高変化率ランキング（14時台）～TSIHD、菊池製作などがランクイン

2026年4月13日 14:47

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記事提供元：フィスコ

*14:47JST 出来高変化率ランキング（14時台）～TSIHD、菊池製作などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[4月13日　14:13　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜3444＞ 菊池製作　　　　　 1171800 　37862.32　 332.62% 0.1953%
＜2648＞ NF米債7H　　　　1272 　5543.127　 303.43% -0.0034%
＜6433＞ ヒーハイスト　　　　1377800 　152618.12　 285.45% 0.0817%
＜6840＞ AKIBA　　　　　1975700 　77302.94　 280.55% 0.0606%
＜3608＞ TSIHD　　　　　2343200 　313291.82　 267.58% 0.2051%
＜6668＞ プラズマ　　　　　　281700 　75869.14　 227.27% 0.1138%
＜7373＞ アイドマHD　　　　806800 　137454.96　 216.44% -0.232%
＜5304＞ SECカーボン　　　390900 　138410.82　 215.47% -0.13%
＜4055＞ ティアンドエス　　　379100 　92491.12　 210.23% 0.1184%
＜4324＞ 電通G　　　　　　　9290000 　5081516.25　 187.18% 0.0943%
＜3046＞ JINSHD　　　　1265200 　1387859　 182.86% 0.1862%
＜2791＞ 大黒天　　　　　　　399200 　344721.3　 182.64% -0.105%
＜4651＞ サニックスHD　　　887700 　56035.06　 160.52% 0.0896%
＜3103＞ ユニチカ　　　　　　34527400 　11739245.76　 158.52% 0.1866%
＜2338＞ クオンタムS　　　　2944400 　111674.6　 151.54% 0.008%
＜5817＞ JMACS　　　　　1446300 　563457.64　 150.5% 0.1646%
＜1419＞ タマホーム　　　　　719200 　731732.8　 148.53% -0.0948%
＜8244＞ 近鉄百　　　　　　　220500 　87720.12　 145.67% -0.0569%
＜4534＞ 持田薬　　　　　　　1040600 　1207762.6　 140.59% 0.01%
＜5332＞ TOTO　　　　　　3984500 　5431222.88　 137.6% -0.0741%
<3593> ホギメディ　　　　　32400 　115472.6　 135.22% 0.0015%
<6289> 技研製　　　　　　　550000 　252410.36　 135.12% -0.0981%
<198A> ポストプライ　　　　393700 　21829.74　 133.68% 0.075%
<5532> リアルゲイト　　　　307700 　305381.16　 133.63% 0.1347%
<6798> SMK　　　　　　　38000 　31200.32　 133.51% 0.0244%
<6506> 安川電　　　　　　　12713000 　17137018.78　 133.25% 0.0653%
<8008> 4℃HD　　　　　　301100 　154421.46　 130.86% 0.0426%
<2222> 寿スピリッツ　　　　1234400 　712561.62　 128.23% 0.1004%
<3168> MERF　　　　　　320000 　131614.14　 126.85% 0.0305%
<3399> 山岡家　　　　　　　336100 　317070　 122.51% -0.0396%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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