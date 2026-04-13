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出来高変化率ランキング（14時台）～TSIHD、菊池製作などがランクイン
*14:47JST 出来高変化率ランキング（14時台）～TSIHD、菊池製作などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [4月13日 14:13 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜3444＞ 菊池製作 1171800 37862.32 332.62% 0.1953%
＜2648＞ NF米債7H 1272 5543.127 303.43% -0.0034%
＜6433＞ ヒーハイスト 1377800 152618.12 285.45% 0.0817%
＜6840＞ AKIBA 1975700 77302.94 280.55% 0.0606%
＜3608＞ TSIHD 2343200 313291.82 267.58% 0.2051%
＜6668＞ プラズマ 281700 75869.14 227.27% 0.1138%
＜7373＞ アイドマHD 806800 137454.96 216.44% -0.232%
＜5304＞ SECカーボン 390900 138410.82 215.47% -0.13%
＜4055＞ ティアンドエス 379100 92491.12 210.23% 0.1184%
＜4324＞ 電通G 9290000 5081516.25 187.18% 0.0943%
＜3046＞ JINSHD 1265200 1387859 182.86% 0.1862%
＜2791＞ 大黒天 399200 344721.3 182.64% -0.105%
＜4651＞ サニックスHD 887700 56035.06 160.52% 0.0896%
＜3103＞ ユニチカ 34527400 11739245.76 158.52% 0.1866%
＜2338＞ クオンタムS 2944400 111674.6 151.54% 0.008%
＜5817＞ JMACS 1446300 563457.64 150.5% 0.1646%
＜1419＞ タマホーム 719200 731732.8 148.53% -0.0948%
＜8244＞ 近鉄百 220500 87720.12 145.67% -0.0569%
＜4534＞ 持田薬 1040600 1207762.6 140.59% 0.01%
＜5332＞ TOTO 3984500 5431222.88 137.6% -0.0741%
<3593> ホギメディ 32400 115472.6 135.22% 0.0015%
<6289> 技研製 550000 252410.36 135.12% -0.0981%
<198A> ポストプライ 393700 21829.74 133.68% 0.075%
<5532> リアルゲイト 307700 305381.16 133.63% 0.1347%
<6798> SMK 38000 31200.32 133.51% 0.0244%
<6506> 安川電 12713000 17137018.78 133.25% 0.0653%
<8008> 4℃HD 301100 154421.46 130.86% 0.0426%
<2222> 寿スピリッツ 1234400 712561.62 128.23% 0.1004%
<3168> MERF 320000 131614.14 126.85% 0.0305%
<3399> 山岡家 336100 317070 122.51% -0.0396%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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