*14:09JST タイミー---ＪＡ三井リースと業務提携契約を締結

タイミー＜215A＞は10日、ＪＡ三井リースと業務提携契約を締結したと発表した。

農業従事者の減少と高齢化を背景に、日本の農業における人手の確保は厳しさを増しており、人手不足の解消が急務となっている。

本提携では、ＪＡ三井リースの取引先である全国のＪＡ施設や農業者に対して、タイミーのサービスを紹介する取り組みを進める。これにより、農業現場におけるスポットワークの活用を促進し、繁忙期などにおける柔軟な人材確保を支援する。

同社は、短時間・単発で働きたい個人と人材を求める事業者をマッチングするサービスを提供している。ＪＡ三井リースが有する顧客基盤を活用することで、農業分野への導入を広げ、従来十分に浸透していなかった領域での利用拡大を図る。農業者にとっては、必要なタイミングで人材を確保できる体制の構築につながり、作業負担の軽減や効率化が期待される。また、スポットワークを通じて農業に関わる人材の裾野拡大にも寄与し、人手不足の解消に向けた取り組みとして推進する。《KT》