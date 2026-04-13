関連記事
出来高変化率ランキング（13時台）～ヒーハイスト、タマホームなどがランクイン
*14:09JST 出来高変化率ランキング（13時台）～ヒーハイスト、タマホームなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [4月13日 13:15 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
＜3444＞ 菊池製作 1171800 37862.32 332.62% 0.1953%
＜2648＞ NF米債7H 1253 5543.127 302.25% -0.004%
＜6433＞ ヒーハイスト 1240600 152618.12 276.09% 0.0902%
＜6840＞ AKIBA 1875700 77302.94 276.00% 0.0707%
＜6668＞ プラズマ 241900 75869.14 209.36% 0.0984%
＜5304＞ SECカーボン 351800 138410.82 203.74% -0.1068%
＜7373＞ アイドマHD 672900 137454.96 195.20% -0.2332%
＜4055＞ ティアンドエス 334000 92491.12 194.92% 0.1098%
＜3046＞ JINSHD 1165100 1387859 172.61% 0.1862%
＜4324＞ 電通G 8086000 5081516.25 169.37% 0.0902%
＜2791＞ 大黒天 331400 344721.3 160.08% -0.101%
＜4651＞ サニックスHD 836800 56035.06 153.04% 0.0849%
＜2338＞ クオンタムS 2897600 111674.6 149.65% 0.008%
＜4534＞ 持田薬 1028300 1207762.6 139.08% 0.01%
＜1419＞ タマホーム 655800 731732.8 136.82% -0.1009%
＜3103＞ ユニチカ 28853500 11739245.76 135.21% 0.1367%
＜6506＞ 安川電 11817600 17137018.78 124.07% 0.0615%
＜8244＞ 近鉄百 178600 87720.12 119.96% -0.0496%
＜5532＞ リアルゲイト 270200 305381.16 117.35% 0.1188%
＜6289＞ 技研製 466100 252410.36 114.85% -0.0951%
<2630> MXS米株ヘ 5211 22800.108 112.43% -0.0079%
<3593> ホギメディ 26700 115472.6 111.33% 0.0015%
<3399> 山岡家 306100 317070 110.70% -0.041%
<2222> 寿スピリッツ 1051200 712561.62 109.69% 0.0952%
<3168> MERF 277500 131614.14 109.31% 0.0128%
<5817> JMACS 1056000 563457.64 108.74% 0.1445%
<8008> 4℃HD 247000 154421.46 106.33% 0.0326%
<1783> fantasis 890600 26555.16 91.80% 0.0327%
<6490> PILLAR 187200 625348 91.41% 0.0837%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
スポンサードリンク