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出来高変化率ランキング（13時台）～ヒーハイスト、タマホームなどがランクイン

2026年4月13日 14:09

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記事提供元：フィスコ

*14:09JST 出来高変化率ランキング（13時台）～ヒーハイスト、タマホームなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[4月13日　13:15　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜3444＞ 菊池製作　　　　　 　1171800 　37862.32　 332.62% 0.1953%
＜2648＞ NF米債7H　　　 　1253 　5543.127　 302.25% -0.004%
＜6433＞ ヒーハイスト　　　 　1240600 　152618.12　 276.09% 0.0902%
＜6840＞ AKIBA　　　　 　1875700 　77302.94　 276.00% 0.0707%
＜6668＞ プラズマ　　　　　 　241900 　75869.14　 209.36% 0.0984%
＜5304＞ SECカーボン　　 　351800 　138410.82　 203.74% -0.1068%
＜7373＞ アイドマHD　　　 　672900 　137454.96　 195.20% -0.2332%
＜4055＞ ティアンドエス　　 　334000 　92491.12　 194.92% 0.1098%
＜3046＞ JINSHD　　　 　1165100 　1387859　 172.61% 0.1862%
＜4324＞ 電通G　　　　　　 　8086000 　5081516.25　 169.37% 0.0902%
＜2791＞ 大黒天　　　　　　 　331400 　344721.3　 160.08% -0.101%
＜4651＞ サニックスHD　　 　836800 　56035.06　 153.04% 0.0849%
＜2338＞ クオンタムS　　　 　2897600 　111674.6　 149.65% 0.008%
＜4534＞ 持田薬　　　　　　 　1028300 　1207762.6　 139.08% 0.01%
＜1419＞ タマホーム　　　　 　655800 　731732.8　 136.82% -0.1009%
＜3103＞ ユニチカ　　　　　 　28853500 　11739245.76　 135.21% 0.1367%
＜6506＞ 安川電　　　　　　 　11817600 　17137018.78　 124.07% 0.0615%
＜8244＞ 近鉄百　　　　　　 　178600 　87720.12　 119.96% -0.0496%
＜5532＞ リアルゲイト　　　 　270200 　305381.16　 117.35% 0.1188%
＜6289＞ 技研製　　　　　　 　466100 　252410.36　 114.85% -0.0951%
<2630> MXS米株ヘ　　　 　5211 　22800.108　 112.43% -0.0079%
<3593> ホギメディ　　　　 　26700 　115472.6　 111.33% 0.0015%
<3399> 山岡家　　　　　　 　306100 　317070　 110.70% -0.041%
<2222> 寿スピリッツ　　　 　1051200 　712561.62　 109.69% 0.0952%
<3168> MERF　　　　　 　277500 　131614.14　 109.31% 0.0128%
<5817> JMACS　　　　 　1056000 　563457.64　 108.74% 0.1445%
<8008> 4℃HD　　　　　 　247000 　154421.46　 106.33% 0.0326%
<1783> fantasis　 　890600 　26555.16　 91.80% 0.0327%
<6490> PILLAR　　　 　187200 　625348　 91.41% 0.0837%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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