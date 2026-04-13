*13:15JST TalentX---東京海上日動がMyTalent Platform導入しカムバック採用推進

TalentX＜330A＞は10日、東京海上ホールディングス＜8766＞の子会社である東京海上日動火災保険（東京海上日動）が統合型タレントアクイジションプラットフォーム「MyTalent Platform」内の「MyRefer（MyTalent Refer）」を導入したと発表した。

東京海上日動はこれまで新卒一括採用を中心とした採用活動を展開してきたが、近年は事業成長を牽引する人材獲得に向けてキャリア採用を強化している。具体的には、キャリア採用目標を2024年度の約80名から2025年度には約200名へと拡大しており、採用競争の激化に対応する中で、採用数の充足に加え「カルチャーマッチ」と「即戦力性」を兼ね備えた人材の確保が求められている。その施策として、退職者とのつながりを活用したカムバック採用を戦略の柱に据えている。

今回導入した「MyRefer（MyTalent Refer）」により、アルムナイネットワークへの登録導線を構築し、退職者への継続的な情報発信を通じて関係性を強化することで、質の高いマッチングの創出を図る。また、社員紹介やアルムナイを活用したリファラル採用の推進により、採用活動の高度化を支援する。

さらに、「MyTalent Platform」は採用CRMを基盤にタレントプールやリファラル、候補者管理などの機能を統合し、AIを活用して候補者体験の向上と採用業務の効率化を実現するプラットフォームであり、同社の人材獲得基盤の強化に寄与する。《KT》