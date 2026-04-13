*13:12JST フォーシーズＨＤ---羽田産直館で「AROMA BLOOM」のオリジナルハーブティー販売開始

フォーシーズＨＤ＜3726＞は10日、自社ブランド「AROMA BLOOM」のオリジナルハーブティーを、羽田空港第1ターミナル2階に位置する「羽田産直館」にて販売開始したと発表した。同施設は「日本を知る。羽田で知る」をテーマに、新鮮な一次産品や地域特色溢れる全国の特産品を販売するほか、全国1,718市町村の「食・観光・住」の魅力を羽田空港から発信している。

販売商品は2g×10包入りのハーブティー5種類で構成され、「リラックスタイム」「おやすみ前の幸せ」「ウーマンバランス」「クリアタイム」「ほっと一息リフレッシュ」など、用途別に複数のハーブをブレンドした商品展開となっている。原料は世界各国から調達し、北軽井沢にて保管・加工を実施し、JFS-B認証取得工場で製造している。

また、製造工程では熟練職人による手作業での選別や、ハーブの持つ力を活かすために、癖のあるハーブの味を他のハーブと合わせることで味と匂いをマスキング、三角型ティーパックにより抽出効率を高めている点も特徴である。《KT》