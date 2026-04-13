後場の日経平均は580円安でスタート、古河電工やレーザーテックなどが下落



[日経平均株価・TOPIX（表）]

日経平均;56343.58;-580.53TOPIX;3719.58;-20.27



[後場寄り付き概況] 後場の日経平均は前営業日比580.53円安の56343.58円と前引け値（56357.40円）とほぼ同水準から取引を開始した。ランチタイムの日経225先物は、中盤からやや軟化するも現物の後場寄りにかけて持ち直す推移。前場の日経平均は、寄り付き後に一時下げ幅を縮める場面もあったものの、基本的には先行き警戒感から冴えない動きが続いた。後場寄り付き時点の日経平均は引き続き売り優勢でスタート。中東情勢に関する追加の手がかり材料が観測されないなか、様子見ムードの強い相場が継続している。

東証プライム市場の売買代金上位では、古河電工＜5801＞、レーザーテック＜6920＞、アドバンテスト＜6857＞、東エレク＜8035＞、住友電工＜5802＞、ソフトバンクG＜9984＞、三井金属＜5706＞などが下落している一方、フジクラ＜5803＞、日東紡績＜3110＞、安川電機＜6506＞などが上昇。業種別では電気ガス、空運、ゴム製品などが下落率上位で推移。《CS》