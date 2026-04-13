*11:46JST ＡＬｉＮＫインターネット---「tenki.jp」が劇場版「名探偵コナン ハイウェイの堕天使」とコラボ

ＡＬｉＮＫインターネット＜7077＞は10日、同社と日本気象協会が共同で運営する天気予報専門メディア「tenki.jp」が、劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』とのコラボレーション企画を開始したと発表した。実施期間は2026年4月10日-23日(予定)、対象画面は「tenki.jp」Web版トップページ。

「tenki.jp」は年間約52億PV、X(旧Twitter)のフォロワー数も247万を超えるWeb媒体としてのサイトパワーを使った企業向けのタイアップ広告を販売している。

今回、劇場版「名探偵コナン ハイウェイの堕天使」では、「tenki.jp」が提供する数ある広告メニューから「tenki Ads 背景ジャック」を利用したコラボレーションを行っている。背景ジャック広告によって、日常的に天気を気にする多くのユーザーとの接触機会を創出し、IP・エンターテインメント作品をはじめとする各種プロモーションにおいて、より高い視認性と訴求力を実現する。

今後も「tenki.jp」では、メディア特性を活かした広告メニューの拡充を通じて、広告主のプロモーション活動を支援していく。《KT》