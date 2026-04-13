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ティア 埼玉県内6会館目となる家族葬専用ホール「ティア松伏」4月18日開業
記事提供元：フィスコ
*11:31JST ティア---埼玉県内6会館目となる家族葬専用ホール「ティア松伏」4月18日開業
ティア＜2485＞は10日、「ティア松伏」（所在地：埼玉県北葛飾郡松伏町）が2026年4月18日に開業することを発表した。
家族葬ホール「ティア松伏」は、埼玉県内で6会館目、家族葬専用ホールとしては4会館目となる同社の直営会館である。延べ床面積は木造平屋建143平方メートル（43坪）、敷地面積は777平方メートル（235坪）、建築面積は149平方メートル（45坪）、駐車場は収容台数14台、施設はメインホール30席とお別れ室、控え室は洋室20平方メートルと和室6畳（洗面・シャワー付）、会食室は2テーブル8席。
同施設は東武伊勢崎線・北越谷駅より車で13分の立地にある。収容人数が30名程度のホールに加え、お別れ室も完備している。平屋でバリアフリー設計を採用しており、遺族が故人との別れの時間をゆっくりと過ごせる。同社は、同会館が近年の家族葬に対するニーズの高まりに対応できるものと考えている。《KT》
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