*11:23JST 川田テクノロジーズ：橋梁・鉄構の技術にロボティクスを融合、インフラ需要とDXで成長牽引

川田テクノロジーズ＜3443＞は、1922年に富山県で創業した橋梁・鉄構のリーディングカンパニーである。経営理念として「安心で快適な生活環境の創造」を掲げ、2,400名超の従業員を擁して社会インフラ整備を支え続けている。業界に先駆けたデジタル化やヒト型協働ロボットの開発など、ハードウェアとソフトウェアを高次元で融合させ社会課題の解決に取り組んでいる。

同社の事業は4セグメントで構成される。主力の鉄構セグメントは、鋼製橋梁の新設や更新、首都圏の超高層ビル向け建築鉄骨を担う。瀬戸大橋などの国家的大プロジェクトを手掛けてきた実績があり、技術力と信頼性に強みを持っている。土木セグメントはPC橋梁の新設と保全工事を展開し、高速道路会社などを顧客としてインフラ老朽化対策に直結する事業である。建築セグメントは短納期・低コストのシステム建築を提供し、物流倉庫や工場向けに需要が高い。ソリューションセグメントはBIM/CIM対応の建設DXソフトや、製造現場の単純作業を代替する協働ロボットの販売を手掛け、同社の次世代の成長を牽引している。

国内では国土強靱化実施計画に伴うインフラ老朽化対策が急務であり、橋梁の保全・更新事業に強い追い風が吹いている。また、建設業界の深刻な人手不足を背景に、生産性向上のためのデジタル技術やロボティクスの需要が高まっている。同業他社との競争はあるものの、ロボティクスという独自の付加価値を有している点が同社の強みである。建設・土木領域の新規発注トン数は中長期的に減少傾向にあるものの、デジタル化への対応力で企業間の二極化が進む中、同社は競合に較べ優位性を保持している。

2026年3月期の通期連結業績予想は、売上高は前期比13.5％減の115,000百万円、営業利益は同16.4％減の8,100百万円、経常利益は同15.2％減の10,700百万円、親会社株主に帰属する当期純利益は同24.4％減の8,400百万円を見込む。

第3四半期までは前期から出来高減少となり減益となっている。一方、鉄構セグメント及び土木セグメントにおいて、一部大型工事で設計変更が見込め、採算性が向上することから今期予想を上方修正している。持分法投資利益の増加も寄与し、前期の反動による減益計画ながら下期は回復基調となっている。

同社は第3次中期経営計画（FY2024-2026）を推進中だが、定量目標としては3ヵ年累計で売上高3,770億円以上、営業利益261億円以上とし、最終年度のROE8.0％以上を掲げている。現計画については順調に推移しているが、今後の焦点としては、次の中期経営計画において、建設・土木領域の新規発注量が減少傾向となる中、どのように中長期戦略を描くかであろう。

同社の資本政策は、積極的な設備投資と成長投資の推進による収益力の強化を図り、安定的な配当還元と機動的な自己株式取得により株主還元を拡大し、ROEの改善を目指すとしている。配当については、連結配当性向30％程度を目安とした安定配当を基本方針としている。さらに、現中計期間中は年間配当の下限を90円に設定している。

投資の視点としては、インフラ整備に対する底堅い需要とロボティクスやDXによる成長性を併せ持つハイブリッド構造が企業成長のアップサイドとなっている。現在、株価水準はPBR1倍前後となっており、ロボティクス分野の潜在価値やROE水準を踏まえると割安感がある。インフラ需要の恩恵を享受しつつ、DXによる飛躍を期待できる優良銘柄として投資妙味は大きいと考える。《YS》