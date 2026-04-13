*09:29JST エイチワン：構造改革の進展で収益改善へ、配当利回りは4.9%と高水準

エイチワン＜5989＞は、ホンダを主な得意先とする自動車部品メーカーであり、自動車ボディの骨格を構成するフレーム部品を主力とする企業だ。フロントバルクヘッド、フロントサイドフレーム、リアフレーム、ピラー、ドアビームなど、車体の強度や安全性を左右する重要部品を展開している。特徴は、研究開発、製品設計、金型製作、生産設備の構築、量産までを一貫して手掛ける体制にある。単なる部品供給にとどまらず、金型や溶接設備まで含めて対応できるため、参入障壁が高く、価格競争に陥りにくい事業構造を築いている。主力は自動車骨格フレーム部品であり、事業の大半を占める。国内に加え、北米、中国、アジアに拠点を持ち、主要顧客の海外展開にも対応してきた点が強みだ。

2026年3月期第3四半期累計の連結業績は、売上収益1,461億円（前年同期比14.5％減）、営業利益75億円（前年同期比30.0％減）となった。減収減益の主因は、北米を中心とした自動車生産の調整と、設備売上の計上時期のずれである。半導体不足の影響で一部顧客の生産ラインが止まり、生産数量が減少したことが売上を押し下げた。また、新機種向けの金型や設備売上の一部が第4四半期に後ろ倒しとなったことも、当第3四半期までの業績に影響した。需要そのものが急減したというよりは、生産調整と売上計上のタイミングのずれが重なった形だ。

一方で、利益面では構造改革の効果が着実に出ている。中国では需要動向に合わせた生産能力の適正化、拠点集約、ライン統合、人員削減を進めており、固定費削減が利益の下支えにつながっている。アジアでもタイやインドネシアで製造ラインの集約を進めており、採算性は向上傾向にある。日本ではコスト圧縮や収益性改善が進み、北米では第4四半期に向けて生産の挽回が進む見通しだ。表面的には減益決算だが、地域ごとの採算改善は着実に進行している。

2026年3月期通期計画は、売上収益2,200億円（前期比3.6％減）、営業利益135億円（前期比13.8％増）を予想している。減収ながら営業増益を見込む背景には、第4四半期での挽回がある。半導体供給制約の緩和に伴う北米の生産正常化に加え、後ろ倒しとなっていた新機種向け設備売上の計上が見込まれているためだ。通期予想を据え置いており、第4四半期での回復に一定の確度を持っているとみられる。もっとも、自動車販売全体が想定以上に鈍化する場合はリスクとなるため、最終需要の動向は引き続き注視が必要だ。

市場環境をみると、自動車業界はEV一辺倒から、ハイブリッド車も含めた現実的な電動化へと流れが変わりつつある。その中で同社にとって重要なのは、軽量化、安全性能向上、衝突対応力の強化といった車体骨格部品への要求が高まり続けることだ。中国では日系メーカー向け需要が弱い一方、地場メーカーへの拡販余地がある。今後は地場メーカーやTier1との取引拡大が成長余地を左右する。

競合としてはジーテクト＜5970＞やユニプレス＜5949＞が挙げられるが、同社は車体骨格部品の中でも独自のポジションを持つ。研究開発から金型・設備までを一体で担える点、高い技術蓄積を持つ点は大きな強みだ。中期経営計画「Change 2027」では、2027年3月期に売上収益2,400億円、営業利益160億円、ROIC7%以上を掲げる。重点施策は、ビジネスポートフォリオと事業構造の転換・組み換えだ。

株主還元については、2026年3月期の年間配当予想を64円とし、前期比14円増配を見込んでいる。配当方針は、連結配当性向30％への累進的な引き上げを目指すとしており、利益成長に応じて還元を強化していく姿勢が示されている。足元の株価を前提とした配当利回りは4.9%と高水準であり、個人投資家にとってはインカムゲイン面でも魅力がある。ただし、会社側はまず中期計画の着実な達成と利益の積み上げを重視しており、成長投資と株主還元のバランスを取りながら段階的に還元を高めていく考えだ。

総じて、同社は足元で生産調整や設備売上の期ずれの影響を受けているが、構造改革の進展によって収益基盤は着実に改善している企業だ。自動車骨格部品という高い参入障壁を持つ事業に加え、研究開発から量産設備まで一貫対応できる体制は競争優位性が高い。今後は第4四半期の挽回、中国・アジア改革の成果、中計に沿った利益率改善の進展が焦点となる。高配当利回りを備えつつ、収益体質の改善が進めば評価見直しの余地もあろう。《YS》