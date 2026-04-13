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個別銘柄戦略: TSIHDやホームポジションに注目
*09:06JST 個別銘柄戦略: TSIHDやホームポジションに注目
先週末10日の米株式市場でNYダウは269.23ドル安の47,916.57ドル、ナスダック総合指数は80.47p高の22902.89pt、シカゴ日経225先物は大阪日中比525円高の57,385円。為替は1ドル＝159.70-80円。今日の東京市場では、営業利益が前期2.6倍・今期73.4％増予想で発行済株式数の5.58％上限の自社株買いも発表したTSIHD＜3608＞、営業利益が前期43.0％増・今期28.4％増予想と発表したヨンドシーHD＜8008＞、27年2月期営業利益が26.8％増予想と発表した安川電＜6506＞、26年5月期業績予想を上方修正したインターアク＜7725＞、26年8月期業績と配当予想を上方修正した良品計画＜7453＞、東証スタンダードでは、上期決営業利益が前年同期比2.2倍で株主優待実施も発表したホームポジション＜2999＞、26年2月期経常利益が前期比3.2倍予想と発表したテクミラ＜3627＞などが物色されそうだ。一方、26年2月期営業利益が50.3％減と従来予想の22.5％減を下回って着地したチヨダ＜8185＞、上期営業利益が11.3％増と第1四半期の78.0％増から増益率が縮小した技研製作所＜6289＞、第3四半期累計の営業損益が33.75億円の赤字で26年5月期配当予想を下方修正したタマホーム＜1419＞、26年8月期業績予想を下方修正したコシダカHD＜2157＞、東証スタンダードでは、上期営業損益が1.85億円の赤字と第1四半期の0.94億円の赤字から赤字幅が拡大したアスリナ＜3647＞、営業利益が前期5.6％減・今期13.8％減予想と発表した和田興産＜8931＞、27年2月期営業利益が23.6％減予想と発表したエストラスト＜3280＞などは軟調な展開が想定される。《CS》
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