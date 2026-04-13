ネクセラファーマ、統合失調症治療薬NBI-1117570がフェーズ2入り、マイルストン収入計上へ

■成人統合失調症患者対象の二重盲検試験を開始、約120名を登録予定

ネクセラファーマ<4565>(東証プライム)は4月13日8時30分、提携先のNeurocrine Biosciences Inc.が成人の統合失調症患者を対象としたNBI-1117570のフェーズ2試験を開始し、最初の被験者への投与を開始したと発表した。同試験開始に伴い、同社は契約に基づき22.5百万米ドル(約3,574百万円)のマイルストンを受領する見込みであり、2026年12月期第1四半期の売上として計上予定である。

NBI-1117570は、同社独自の創薬プラットフォーム「NxWave」を活用して創出された経口の選択的ムスカリンM1/M4受容体作動薬である。統合失調症は依然として医療ニーズが高い領域であり、同剤は有効性・安全性・忍容性を検証する二重盲検プラセボ対照試験として、約120名を対象に実施される。主要評価項目は35日目のPANSS合計スコア変化量、副次評価項目は治療関連有害事象である。

同社は、ムスカリン作動薬ポートフォリオの進展を通じて神経精神疾患領域での開発を加速している。NxWave由来の化合物としては、既にフェーズ3段階に進んだDireclidineに続く展開であり、パイプラインの厚みが一段と強化された格好である。なお、本件による通期業績への影響は、既に公表済みの業績予想に織り込み済みとしている。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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