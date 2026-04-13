*08:30JST 「株式」ADR日本株ランキング～全般買い優勢、シカゴは大阪日中比525円高の57385円

ADR（米国預託証券）の日本株は、対東証比較（1ドル159.26円換算）で、三井住友トラHD＜8306＞、みずほFG＜8031＞、小松製作所＜6301＞などが上昇し、全般買い優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比525円高の57385円。

米国株式市場はまちまち。ダウ平均は269.23ドル安の47916.57ドル、ナスダックは80.47ポイント高の22902.89で取引を終了した。最新の消費者物価指数（CPI）コア指数が予想を下回り、イラン戦争による物価上昇が限定的となった証拠を好感し、寄り付き後、まちまち。トランプ大統領が協議決裂の場合、攻撃再開の準備があると警告すると原油や長期金利が上昇、ダウは続落した。ナスダックは半導体が支え終日堅調に推移し、まちまちで終了。

10日のニューヨーク外為市場でドル・円は158円96銭まで下落後、159円35銭まで上昇

し、引けた。米・3月コア消費者物価指数（CPI）が予想を下回ったため長期金利低下に伴いドル売りが加速した。その後、トランプ米大統領がもし、イランとの直接停戦協議が決裂した場合、即時攻撃再開する準備があると警告したため原油価格の上昇に連れ金利も再び上昇し、ドル売りが後退した。ユーロ・ドルは1.1709ドルから1.1739ドルまで上昇し、引けた。ロシア、ウクライナ和平合意期待にユーロ買戻しが優勢となった。

10日のNY原油先物5月限は弱含み。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物5月限は、前営業日比－1.30ドル（－1.33％）の96.57ドルで通常取引を終了した。

「ADR上昇率上位5銘柄」（10日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

7203 (TM.N) アイシン精機 15.09 2403 154.5 6.8

7

6506 (YASKY) 安川電機 65.46 5213 319 6.5

2

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 4908 203 4.3

1

4755 (RKUNY) 楽天 5.05 804 30.8 3.9

8

5020 (JXHLY) ENEOS 18.58 1480 54.5 3.8

2

「ADR下落率上位5銘柄」（10日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

6702 (FJTSY) 富士通 20.68 3293 -31 -0.9

3

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 125.73 20024 -411 -2.0

1

6594 (NJDCY) 日本電産 3.55 2261 -37 -1.6

1

5401 (NPSCY) 日本製鉄 3.73 594 -6.2 -1.0

3



■そのたADR（10日）

7203 (TM.N) アイシン精機 15.09 0.12 2403 154.

5

8306 (MUFG.N) 三井住友トラHD 6.82 0.04 5431 9

5

8035 (TOELY) 住友商事 38.70 -0.92 6163 7

9

6758 (SONY.N) TDK 14.68 0.53 2338 2

8

9432 (NTTYY) KDDI 16.15 -0.77 2572 -1

0

8058 (MTSUY) ユニ・チャーム 2.98 -0.05 949 -3.

6

6501 (HTHIY) 日立製作所 30.44 -0.31 4848 3

8

9983 (FRCOY) ソフトバンクG 11.82 -0.13 3765 -1

3

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 3.46 4908 20

3

4063 (SHECY) 信越化学工業 20.70 -0.01 6593 3

7

8001 (ITOCY) 丸紅 378.01 -8.95 6020 7

0

8316 (SMFG.N) みずほFG 8.63 0.03 6872 8

6

8031 (MITSY) 東京エレク 141.45 6.69 45055 101

5

6098 (RCRUY) リクルートHD 9.00 0.00 7167 5

0

4568 (DSNKY) 第一三共 17.49 -0.28 2785 12.

5

9433 (KDDIY) 関西電力 8.36 -0.10 2663 69.

5

7974 (NTDOY) 伊藤忠商事 12.81 -0.32 1020 -100

6

8766 (TKOMY) 三井不動産 33.30 0.60 1768 3

8

7267 (HMC.N) スズキ 46.08 -0.45 1835

9

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 18.83 -0.09 5998 2

5

6902 (DNZOY) ファナック 19.80 1.11 6307 5

8

4519 (CHGCY) 中外製薬 27.21 -0.59 8667 -

8

4661 (OLCLY) オリエンランド 16.32 -0.08 2599 -8.

5

8411 (MFG.N) オリックス 31.00 0.05 4937 5

8

6367 (DKILY) ダイキン工業 13.03 0.23 20752 11

7

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 18.08 -0.38 5759 2

7

7741 (HOCPY) キヤノン 27.49 -0.44 4378

8

6503 (MIELY) 三菱電機 73.40 1.75 5845 3

2

6981 (MRAAY) 日東電工 20.15 -0.15 3209 1

6

7751 (CAJPY) 任天堂 13.00 -0.38 8282 -1

8

6273 (SMCAY) SMC 22.30 0.67 71030 53

0

7182 (JPPTY) 日産自動車 4.44 -0.01 354 -1.

8

6146 (DSCSY) ディスコ 42.20 0.80 67208 31

8

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 12.80 -0.80 2039 1

2

8053 (SSUMY) 三菱商事 33.71 -0.73 5369 6

2

6702 (FJTSY) 富士通 20.68 -0.43 3293 -3

1

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 125.73 14.13 20024 -41

1

5108 (BRDCY) ブリヂストン 10.82 0.00 3446

6

6178 (JPPHY) 日本郵政 11.65 -0.97 1855 -

1

8002 (MARUY) 三井物産 797.18 -12.82 6348 5

6

6723 (RNECY) ルネサス 8.39 0.16 2672 15.

5

6954 (FANUY) 京セラ 16.28 -0.02 2593 1

6

8725 (MSADY) 第一生命HD 18.75 -0.20 1493 1

1

8801 (MTSFY) 三菱地所 29.01 -0.24 4620 3

6

6301 (KMTUY) 小松製作所 43.56 0.27 6937 12

8

4901 (FUJIY) 富士フイルム 9.83 -0.01 3131 1

5

6594 (NJDCY) 日本電産 3.55 0.20 2261 -3

7

6857 (ATEYY) シスメックス 8.69 -0.11 1384 -

4

4543 (TRUMY) テルモ 13.46 -0.25 2144

5

8591 (IX.N) 大和証券G本社 9.78 -0.01 1558 12.

5

（時価総額上位50位、1ドル159.26円換

算）《AN》