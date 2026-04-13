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東証グロース市場250指数先物見通し：底堅い値動きか
記事提供元：フィスコ
*08:05JST 東証グロース市場250指数先物見通し：底堅い値動きか
本日の東証グロース市場250指数先物は、底堅い値動きとなりそうだ。先週末のダウ平均は269.23ドル安の47916.57ドル、ナスダックは80.47ポイント高の22902.89で取引を終了した。最新の消費者物価指数（CPI）コア指数が予想を下回り、イラン戦争による物価上昇が限定的となった証拠を好感し、寄り付き後、まちまち。トランプ大統領が協議決裂の場合、攻撃再開の準備があると警告すると原油や長期金利が上昇、ダウは続落した。ナスダックは半導体が支え終日堅調に推移し、まちまちで終了。まちまちだった米株市場を横目に、本日の東証グロース市場250指数先物は底堅い値動きとなりそうだ。レバノンとイスラエルが電話会談で初めて接触したほか、14日に米国の仲介で初めて会合を開くことで合意したと伝わっており、イラン戦争の収束を視野に前向きな相場展開が予想される。テクニカル的には、25日移動平均線をサポートに上昇相場が継続しているほか、オシレーター系指標は過熱しておらず、買いに分があるだろう。プライム市場と比べて外部要因の影響を受けにくい点も、評価材料となりそうだ。なお、夜間取引の東証グロース市場250指数先物は前営業日日中終値比2pt高の742ptで終えている。上値のメドは755pt、下値のメドは735ptとする。《SK》
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