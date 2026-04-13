双葉電子工業、MAZINに出資、AI成形分野で協業深化し生産革新へ

■金型内計測とAI融合、生産性向上と品質強化へ

双葉電子工業<6986>(東証プライム)は4月10日、AI技術を活用した射出成形分野で実績を持つMAZINへの出資を発表した。成形・生産合理化機器分野で金型内計測システムなどを展開する同社は、製造業における生産性向上や人手不足、技術継承といった課題を背景に、AI活用の重要性が高まる中で同件を実施した。

MAZINは「強い工場を造る」を掲げるベンチャーで、AIなど先端技術の工場実装に強みを持つ。両社は2023年から射出成形AIシステムの共同開発を進めており、生産現場の課題解決に取り組んできた。今回の出資により、成形・生産合理化事業の成長と付加価値創出を一段と加速させる狙いである。

今後はパートナーシップを強化し、射出成形現場の生産性向上や成形条件の最適化、品質保証機能の強化などに資する革新的ソリューションの開発を推進する。さらに両社の技術を生かした新たなサービス・プロダクト創出を進めるとともに、他分野への技術応用も視野に入れ、ものづくり現場全体の課題解決と付加価値向上に取り組む方針である。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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