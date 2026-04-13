大黒屋HD、出張買取事業を3.6億円で取得、リユース強化へ成長企業VOOM取り込み

■高成長・高収益の出張買取モデルを取り込み、事業基盤を強化

大黒屋ホールディングス<6993>(東証スタンダード)は4月10日、連結子会社ラックスワイズがVOOMの出張買取事業を譲り受けるとともに、新たな事業を開始すると発表した。ブランド品や貴金属などのリユース事業を展開する同社グループは、出張買取機能の強化と仕入経路の拡大を狙い、成長性の高い事業の取り込みを進める。

譲受対象は貴金属等を対象とした出張買取事業で、架電によるアポイント取得を起点とするモデルである。VOOMは設立4年目ながら高い成長率と収益性を有しており、直前期(2025年11月期)の売上高は12億9680万円、経常利益は1億2828万円と堅調である。譲受価格は3億6643万円で、現金による決済を予定する。

同件により、大黒屋が手薄としていた出張買取機能を補完し、インバウンド対応や異業種連携を含む新たな収益機会の創出が見込まれる。グループ内の大黒屋とラックスワイズの連携強化を通じ、企業価値向上を図る方針である。契約締結は4月15日、事業譲渡実行は5月1日、新事業開始は5月中を予定している。業績への影響やのれんの詳細は精査中である。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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