*14:09JST 米中の注目経済指標：中国の1－3月期GDPは前期実績を上回る可能性

4月13日－17日発表予定の経済指標予想については以下の通り。

■13日（月）午後11時発表予定

○(米)3月中古住宅販売件数-予想：408万件

2月実績は409万件。原油価格の大幅上昇の影響はみられないが、4月以降も長期金利の高止まりが続いた場合、販売件数はやや減少する可能性がある。

■14日（火）午後9時30分発表予定

○(米)3月生産者物価コア指数-2月実績は前年比＋3.9％

2月実績は前年比＋3.9％。中東紛争の勃発によってエネルギー価格は急騰しているため、生産者物価の動向にも影響を及ぼす可能性が高い。

■16日（木）午前11時発表予定

○(中国)1－3月期国内総生産-予想：前年比＋4.8％

前回実績は前年比＋4.5％。年初来の経済成長率は昨年10-12月期の数値を若干上回っているとみられる。米国向け以外の輸出はまずまず順調とみられ、内需は持ち直しつつあることから、今年1－3月期国内総生産（GDP）成長率は、昨年10-12月期を上回る可能性がある。

■16日（木）午後10時15分発表予定

○(米)3月鉱工業生産-予想：前月比＋0.1％

2月実績は前月比＋0.2％。自動車生産が主導したが、機械部門はさえない状況だった。3月については自動車生産のさらなる伸びは期待できないため、小幅な増加にとどまる見込み。原油高の影響が出てくる4月以降の数字が注目されそうだ。

○その他の主な経済指標の発表予定

・13日（月）：（米）3月中古住宅販売件数

・14日（火）：（中）3月貿易収支

・15日（水）：（日）2月コア機械受注、（欧）2月ユーロ圏鉱工業生産

・16日（木）：（中）3月小売売上高、（中）3月鉱工業生産、（英）2月鉱工業生産

・17日（金）：（欧）2月ユーロ圏貿易収支《FA》