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前日に動いた銘柄 part2ソフトテックス、ユニチカ、パワーエックスなど
*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2ソフトテックス、ユニチカ、パワーエックスなど
銘柄名<コード>10日終値⇒前日比
カカクコム＜2371＞ 1990 -194.5
9日にはSMBC日興証券が目標株価下げ。
ダブル・スコープ＜6619＞ 236 -46
連日の株価上昇で短期的な過熱警戒感強まる。
インフォマート＜2492＞ 428 -37
情報サービスセクターの株安に押される。
ベステラ＜1433＞ 1041 -88
川崎区施工現場での事故発生を引き続き警戒視。
ラクス＜3923＞ 751.8 -43.5
米ソフト関連株の下落に押されてSaaS系安い。
Appier Group＜4180＞ 859 -49
米国の情報ソフト株下落に連れ安。
SHIFT＜3697＞ 628 -37.2
ソフトウェア株下落の流れに押される。
コムチュア＜3844＞ 1353 -105
情報ソフト株の下落に連れ安へ。
ベイカレント＜6532＞ 4516 -280
情報サービスセクターの主力処は揃って安い。
メルカリ＜4385＞ 3613 -185
情報ソフト株下落で内需グロースも全般売り。
シグマクシス＜6088＞ 615 -35
SaaS銘柄の株価下落に追随売りも。
マネーフォワード＜3994＞ 3607 -253
10日はSaaS関連に再度売り圧力。
トレンドマイクロ＜4704＞ 5135 -221
米情報サービスセクターの株価下落に連れ安。
リンクアンドモチベーション＜2170＞ 581 -25
天井到達感からの手仕舞い売りが優勢で。
テスホールディングス＜5074＞ 592 -14
再生エネ関連としての関心にも一服感。
ソフトテックス＜550A＞ 3115 +502
新規上場の9日は高寄り後に大きく伸び悩み。
ユニチカ＜3103＞ 1463 +300
AI関連としてガラス繊維事業への期待再燃も。
フクビ化学工業＜7871＞ 920 +51
再生プラスチックの製造・建設資材への活用に成功と。
オーナンバ＜5816＞ 2122 +323
データセンター向けへの展開力に期待も。
ステラファーマ＜4888＞ 720 +11
東証が信用取引規制を解除。
インフォメティス<281A> 627 -16
9日ストップ高の買い人気が継続。
FIXER<5129> 451 -69
9日ストップ高の反動安。
トラースOP<6696> 425 +30
9日大幅高の余勢を駆って上伸。
アミタHD<2195> 453 -34
9日反発したが長い上ひげとなり手仕舞い売り誘う。
ホープ<6195> 213 +2
子会社であるジチタイリンクが日本代理店協会と
企業版ふるさと納税で業務提携。上値は重い。
イントランス<3237> 62 -5
9日大幅高の反動安。
アクセルスペース<402A> 670 +100
25日線を上抜け先高期待高まる。
SAAFHD<1447> 326 -20
9日大幅安の売り地合いが継続。
パワーエックス<485A> 7600 +900
9日逆行高の買い人気が継続。《CS》
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