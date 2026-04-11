*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2ソフトテックス、ユニチカ、パワーエックスなど

銘柄名<コード>10日終値⇒前日比

カカクコム＜2371＞ 1990 -194.5

9日にはSMBC日興証券が目標株価下げ。

ダブル・スコープ＜6619＞ 236 -46

連日の株価上昇で短期的な過熱警戒感強まる。

インフォマート＜2492＞ 428 -37

情報サービスセクターの株安に押される。

ベステラ＜1433＞ 1041 -88

川崎区施工現場での事故発生を引き続き警戒視。

ラクス＜3923＞ 751.8 -43.5

米ソフト関連株の下落に押されてSaaS系安い。

Appier Group＜4180＞ 859 -49

米国の情報ソフト株下落に連れ安。

SHIFT＜3697＞ 628 -37.2

ソフトウェア株下落の流れに押される。

コムチュア＜3844＞ 1353 -105

情報ソフト株の下落に連れ安へ。

ベイカレント＜6532＞ 4516 -280

情報サービスセクターの主力処は揃って安い。

メルカリ＜4385＞ 3613 -185

情報ソフト株下落で内需グロースも全般売り。

シグマクシス＜6088＞ 615 -35

SaaS銘柄の株価下落に追随売りも。

マネーフォワード＜3994＞ 3607 -253

10日はSaaS関連に再度売り圧力。

トレンドマイクロ＜4704＞ 5135 -221

米情報サービスセクターの株価下落に連れ安。

リンクアンドモチベーション＜2170＞ 581 -25

天井到達感からの手仕舞い売りが優勢で。

テスホールディングス＜5074＞ 592 -14

再生エネ関連としての関心にも一服感。

ソフトテックス＜550A＞ 3115 +502

新規上場の9日は高寄り後に大きく伸び悩み。

ユニチカ＜3103＞ 1463 +300

AI関連としてガラス繊維事業への期待再燃も。

フクビ化学工業＜7871＞ 920 +51

再生プラスチックの製造・建設資材への活用に成功と。

オーナンバ＜5816＞ 2122 +323

データセンター向けへの展開力に期待も。

ステラファーマ＜4888＞ 720 +11

東証が信用取引規制を解除。

インフォメティス<281A> 627 -16

9日ストップ高の買い人気が継続。

FIXER<5129> 451 -69

9日ストップ高の反動安。

トラースOP<6696> 425 +30

9日大幅高の余勢を駆って上伸。

アミタHD<2195> 453 -34

9日反発したが長い上ひげとなり手仕舞い売り誘う。

ホープ<6195> 213 +2

子会社であるジチタイリンクが日本代理店協会と

企業版ふるさと納税で業務提携。上値は重い。

イントランス<3237> 62 -5

9日大幅高の反動安。

アクセルスペース<402A> 670 +100

25日線を上抜け先高期待高まる。

SAAFHD<1447> 326 -20

9日大幅安の売り地合いが継続。

パワーエックス<485A> 7600 +900

9日逆行高の買い人気が継続。《CS》