*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1ファーストリテイリング、ローツェ、古野電気など

銘柄名<コード>10日終値⇒前日比

ビックカメラ＜3048＞ 1768 -58

26年8月期業績と配当予想を上方修正で下げ幅縮小。

京進＜4735＞ 388 +78

AI開発プラットフォーム「Dify」開発元のLangGeniusと協業開始。

CVSベイ＜2687＞ 486 -24

26年2月期業績見込みを下方修正。

吉野家HD＜9861＞ 3434 +78

26年2月期営業利益10.7％増。第3四半期累計の2.1％減から増益に転じる。

オンワードHD＜8016＞ 784 +33

営業利益が前期14.3％・今期10.3％増予想。

中長期ビジョンの事業領域別計画も発表。

アストロスケール＜186A＞ 1342 +103

JAXA宇宙戦略基金の交付金額が12.5億円に決定。

ローツェ＜6323＞ 3969 +700

半導体関連装置の受注拡大で今期は大幅増益見通し。

古野電気＜6814＞ 7720 +930

増益ガイダンスをポジティブ視の動きに。

フジクラ＜5803＞ 5630 +602

全体株高の中でAI・半導体関連に買いが集中。

ツガミ＜6101＞ 4240 +450

3月の工作機械受注拡大を高評価。

ファーストリテイリング＜9983＞ 75540 +8090

想定以上の業績上方修正を好感。

KOKUSAI ELECTRIC＜6525＞ 6859 +605

SOX指数2％超の上昇で半導体関連高い。

平田機工＜6258＞ 2892 +350

ローツェの好業績見通しで連想買いも。

マルマエ＜6264＞ 1811 +210

半導体製造装置関連株高の流れが波及。

CKD＜6407＞ 5570 +450

10日は半導体関連やFA関連が強い動きで。

TOWA＜6315＞ 2738 +210

半導体製造装置株高に連れ高。

THK＜6481＞ 5708 +394

10日の安川電機の決算にも期待で。

キオクシアHD＜285A＞ 30140 +2440

米サンディスクは9％超の上昇に。

アマダ＜6113＞ 2491 +126

工作機械各社の強い動きが刺激となる。

UACJ＜5741＞ 3070 +55

アルミ需給のひっ迫期待など続く。

ファナック<6954> 6249 +354

工作機械受注好調や安川電機の決算期待で。

レーザーテック<6920> 41580 +2880

1月高値奪回に向けた動きも強まる。

スルガ銀行<8358> 2270 +111

SMBC日興証券では投資判断を格上げ。

SUMCO<3436> 2033.5 +84

半導体関連株高に追随。

SCREEN<7735> 10745 +595

主力の半導体製造装置関連では強い動き目立つ。

日東紡績<3110> 27430 +2140

半導体関連として上値追い。

野村マイクロ・サイエンス<6254> 3565 +140

半導体関連の一角として物色向かう。

オプトラン<6235> 3175 +145

AI関連の中小型株にも関心が向かう。

ミネベアミツミ<6479> 2845.5 +114

ハイテクセクターにおいては出遅れ感も意識。

ホットランド<3196> 1772 -249

公募増資実施による希薄化をネガティブ視。《CS》