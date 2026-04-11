*06:25JST NY株式：NYダウは269.23ドル安、イラン停戦協議控え神経質な展開

米国株式市場はまちまち。ダウ平均は269.23ドル安の47916.57ドル、ナスダックは80.47ポイント高の22902.89で取引を終了した。

最新の消費者物価指数（CPI）コア指数が予想を下回り、イラン戦争による物価上昇が限定的となった証拠を好感し、寄り付き後、まちまち。トランプ大統領が協議決裂の場合、攻撃再開の準備があると警告すると原油や長期金利が上昇、ダウは続落した。ナスダックは半導体が支え終日堅調に推移し、まちまちで終了。セクター別では、半導体・同製造装置が上昇した一方、食・生活必需品小売下落した。

人工知能（AI）に特化したクラウドサービス提供するコアウィーブ（CRWV）はAI開発新興企業のアンソロピックと契約を締結、Claudeに同社のAIコンピューティング能力を供給していく計画が明らかになり、上昇。動画配信のネットフリックス（NFLX）やディスカウント小売のアマゾン（AMZN）はアナリストの投資判断引き上げでそれぞれ上昇。スポーツ用品メーカー、ナイキ（NKE）はアナリストの投資判断引き下げで下落した。

トランプ大統領はソーシャルメディアで「イランは切り札がないことを認識していないようだ」と述べた。



（Horiko Capital Management LLC）《YY》