*04:35JST 4月10日のNY為替概況

10日のニューヨーク外為市場でドル・円は158円96銭まで下落後、159円35銭まで上昇し、引けた。

米・3月コア消費者物価指数（CPI）が予想を下回ったため長期金利低下に伴いドル売りが加速した。その後、トランプ米大統領がもし、イランとの直接停戦協議が決裂した場合、即時攻撃再開する準備があると警告したため原油価格の上昇に連れ金利も再び上昇し、ドル売りが後退した。

ユーロ・ドルは1.1709ドルから1.1739ドルまで上昇し、引けた。

ロシア、ウクライナ和平合意期待にユーロ買戻しが優勢となった。

ユーロ・円は186円30銭から186円86銭まで上昇。原油高に連れた円売りが継続した。

ポンド・ドルは1.3444ドルから1.3479ドルまで上昇した。

ドル・スイスは0.7855フランから0.7900フランまで上昇した。



[経済指標]

・米・3月消費者物価指数（CPI）：前月比＋0.9％、前年比＋3.3％（予想：＋0.9％、＋3.4％、2月＋0.3％、＋2.4％）

・米・3月コア消費者物価指数（CPI）：前月比＋0.2％、前年比＋2.6％（予想＋0.3％、＋2.7％、2月＋0.2％、＋2.5％）

・米・4月ミシガン大学消費者信頼感指数速報値：47.6（予想：51.5、3月：53.3）

・米・4月ミシガン大学1年期待インフレ率速報値：4.8％（予想：4.2％、3月：3.8％）

・米・4月ミシガン大学5－10年期待インフレ率速報値：3.4％（予想：3.4％、3月：3.2％）

・米・2月製造業受注：前月比0％（予想：前月比－0.2％、・1月：0←＋0.1％）

・米・2月耐久財受注確定：前月比―1.3％（予想－1.4％、速報－1.4％）

・米・3月財政収支：－1641億ドル（予想―1533億ドル、2025年3月―1605億ドル）《KY》