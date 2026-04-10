*23:40JST 【市場反応】米4月ミシガン大学消費者信頼感指数速報値は過去最低、ドル続落

米4月ミシガン大学消費者信頼感指数速報値は47.6と過去最低に落ち込んだ。連邦準備制度理事会（FRB）がインフレ期待動向を判断するうえで注目している同指数の1年期待インフレ率速報値は4.8％と、3月3.8％から予想以上に上昇し昨年8月来で最高。5－10年期待インフレ率速報値は3.4％と、昨年11月来で最高となった。

同時刻に発表された米2月製造業受注は前月比0％。予想を上回った。2月耐久財受注確定は前月比―1.3％と、予想外に速報－1.4％から上方修正された。ただ、3カ月連続のマイナス。国内総生産（GDP）の算出に用いられるコア資本財の出荷は前月比＋1.0％と、1月0％から伸びが加速した。

消費者信頼感指数の落ち込みを嫌気しドルは続落。ドル・円は159円台前半でもみ合いが続いた。ユーロ・ドルは1.1710ドルから1.1738ドルまで上昇、ポンド・ドルは1.3443ドルから1.3470ドルまで上昇した。

【経済指標】

・米・4月ミシガン大学消費者信頼感指数速報値：47.6（予想：51.5、3月：53.3）

・米・4月ミシガン大学1年期待インフレ率速報値：4.8％（予想：4.2％、3月：3.8％）

・米・4月ミシガン大学5－10年期待インフレ率速報値：3.4％（予想：3.4％、3月：3.2％）

・米・2月製造業受注：前月比0％（予想：前月比－0.2％、・1月：0←＋0.1％）

・米・2月耐久財受注確定：前月比―1.3％（予想－1.4％、速報－1.4％）《KY》