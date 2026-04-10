*22:05JST 【市場反応】米3月コア消費者物価指数（CPI）は予想下回る、ドル売り

米労働統計局が発表した3月消費者物価指数（CPI）は前月比＋0.9％と2月＋0.3％から上昇し過去最高を記録した22年6月来で最高となった。前年比では＋3.3％と、2月＋2.4％から伸び加速し24年5月来で最高となった。予想は下回った。連邦準備制度理事会（FRB）がインフレ指標として注目しているエネルギー、食品を除いたコア消費者物価指数（CPI）は前月比＋0.2％と、加速予想に反し2月の水準を維持。前年比では＋2.6％と、2月＋2.5％から加速し昨年12月来の高水準となった。ただ、予想は程加速しなかった。

イラン戦争による物価高が今のところ抑制された証拠となった。ドル売りが優勢となり、ドル・円は159円20銭から158円94銭まで下落。ユーロ・ドルは1.1710ドルから1.1726ドルまで上昇、ポンド・ドルは1.3444ドルから1.3467ドルまで上昇した。

【経済指標】

・米・3月消費者物価指数（CPI）：前月比＋0.9％、前年比＋3.3％（予想：＋0.9％、＋3.4％、2月＋0.3％、＋2.4％）

・米・3月コア消費者物価指数（CPI）：前月比＋0.2％、前年比＋2.6％（予想＋0.3％、＋2.7％、2月＋0.2％、＋2.5％）《KY》