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東証業種別ランキング：非鉄金属が上昇率トップ
*17:08JST 東証業種別ランキング：非鉄金属が上昇率トップ
非鉄金属が上昇率トップ。そのほかガラス・土石製品、小売業、電気機器、繊維業なども上昇。一方、鉱業が下落率トップ。そのほか卸売業、情報・通信業、水産・農林業、医薬品なども下落。
業種名／現在値／前日比（％）
1. 非鉄金属 ／ 6,621.51 ／ 4.83
2. ガラス・土石製品 ／ 2,222.05 ／ 1.65
3. 小売業 ／ 2,336.22 ／ 1.61
4. 電気機器 ／ 6,850.89 ／ 1.23
5. 繊維業 ／ 955.1 ／ 1.00
6. 機械 ／ 5,107.49 ／ 0.93
7. 精密機器 ／ 14,601.34 ／ 0.57
8. 金属製品 ／ 1,701.58 ／ 0.56
9. その他金融業 ／ 1,362.76 ／ 0.31
10. 化学工業 ／ 2,959.52 ／ 0.18
11. 空運業 ／ 223.21 ／ 0.14
12. 銀行業 ／ 604.45 ／ 0.09
13. ゴム製品 ／ 5,474.54 ／ -0.14
14. 電力・ガス業 ／ 749.68 ／ -0.37
15. 証券業 ／ 854.34 ／ -0.42
16. 輸送用機器 ／ 4,948.14 ／ -0.43
17. 鉄鋼 ／ 766.38 ／ -0.55
18. 不動産業 ／ 2,877.34 ／ -0.55
19. パルプ・紙 ／ 639.58 ／ -0.70
20. 海運業 ／ 2,282.13 ／ -0.94
21. その他製品 ／ 6,055.57 ／ -1.02
22. 建設業 ／ 2,925.34 ／ -1.08
23. 陸運業 ／ 2,322.12 ／ -1.10
24. サービス業 ／ 2,885.24 ／ -1.21
25. 石油・石炭製品 ／ 3,097.3 ／ -1.22
26. 保険業 ／ 3,502.53 ／ -1.26
27. 倉庫・運輸関連業 ／ 4,954.07 ／ -1.29
28. 食料品 ／ 2,679.66 ／ -1.31
29. 医薬品 ／ 4,212.27 ／ -1.50
30. 水産・農林業 ／ 784.53 ／ -1.62
31. 情報・通信業 ／ 6,780.83 ／ -1.67
32. 卸売業 ／ 6,309.31 ／ -1.75
33. 鉱業 ／ 1,228.09 ／ -2.04《CS》
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