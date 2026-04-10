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東証グロ－ス指数は反発、和平交渉期待で下値の堅い展開
*16:56JST 東証グロ－ス指数は反発、和平交渉期待で下値の堅い展開
東証グロース市場指数 987.02 ＋3.39／出来高 4億9827万株／売買代金 2070億円東証グロース市場250指数 764.84 ＋4.22／出来高 2億433万株／売買代金 1766億円
本日のグロース市場は、東証グロース市場指数、東証グロース市場250指数はそろって反発。値上がり銘柄数は170、値下がり銘柄数は384、変わらずは37。
前日9日の米株式市場でダウ平均は続伸。停戦が脆弱で原油価格が再び上昇したため、寄り付き後、下落。その後、中盤にかけイスラエルとレバノンが直接交渉で合意したとの報道を受け、原油価格が反落、相場は上昇に転じた。長期金利の低下も好感され、終盤にかけて上げ幅を拡大した。
今日のグロ－ス市場は売りを吸収し下値の堅い展開となった。グロース市場の時価総額上位20銘柄で構成される東証グロース市場Core指数は0.56％高となった。朝方は買いが先行した。昨日の米株式市場で主要株価指数が上昇したことが東京市場の株価の支えとなった。一方、昨日の海外市場でWTI原油先物価格が一時100ドルを超すなど原油価格が高止まっており、東京市場の株価の重しとなった。また、11日に米国とイランの1回目の和平交渉を控え、これを見極めたいとして積極的な買いを見送る向きもあった。さらに、昨日の米株式市場で、主要な半導体関連銘柄で構成するフィラデルフィア半導体株指数（SOX指数）が2.10％上昇と、ダウ平均（0.58％上昇）に比べ上昇率が大きく、今日の東京市場では東証プライムの主力半導体関連株が活発に物色され、新興市場には投資資金が流れにくい時間帯もあった。こうした状況から今日の新興市場は朝方の買い一巡後は上値が重く、東証グロース市場指数は一時下げに転じたが、下値は堅く、午後は大幅高となった東証プライムに歩調を合わせ、堅調に推移した。
個別では、JAXA宇宙戦略基金の交付金額が12.5億円に決定したアストロスケール＜186A＞、前日大幅高の余勢を駆って上伸したトラースOP＜6696＞、25日線を上抜け先高期待が高まったアクセルスペース＜402A＞、25日線を回復し先高期待が広がったデリバリコンサル＜9240＞が上げた。時価総額上位銘柄では、パワーエックス＜485A＞やSyns＜290A＞が上昇。値上がり率上位には、ispace＜9348＞、アクアライン＜6173＞などが顔を出した。
一方、前日ストップ高の反動安となったFIXER＜5129＞、前日反発したが長い上ひげとなり手仕舞い売りを誘ったアミタHD＜2195＞、前日大幅高の反動安となったイントランス＜3237＞、前日大幅安の売り地合いが継続し配当予想を発表したが反応が限定的だったSAAFHD＜1447＞が下げた。時価総額上位銘柄では、BUYSELL＜7685＞やサンバイオ＜4592＞が下落。値下がり率上位には、オプロ＜228A＞、IGS＜4265＞などが顔を出した。
[東証グロース市場 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 3664|ＷＩＺＥ | 40| 6| 17.65|
2| 402A|アクセルスペース | 670| 100| 17.54|
3| 485A|パワーエックス | 7600| 900| 13.43|
4| 9348|ｉｓｐａｃｅ | 515| 58| 12.69|
5| 6173|アクアライン | 152| 16| 11.76|
6| 278A|テラドローン | 4960| 515| 11.59|
7| 464A|ＱＰＳＨＤ | 2832| 239| 9.22|
8| 5256|Ｆｕｓｉｃ | 2458| 207| 9.20|
9| 9240|デリバリコンサル | 480| 38| 8.60|
10| 186A|アストロスケール | 1342| 103| 8.31|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 5129|ＦＩＸＥＲ | 451| -69| -13.27|
2| 228A|オプロ | 1505| -190| -11.21|
3| 4265|ＩＧＳ | 319| -40| -11.14|
4| 7066|ピアズ | 499| -51| -9.27|
5| 4564|ＯＴＳ | 23| -2| -8.00|
6| 3237|イントランス | 62| -5| -7.46|
7| 2195|アミタＨＤ | 453| -34| -6.98|
8| 5240|ｍｏｎｏＡＩ | 187| -14| -6.97|
9| 9554|ＡＶｉＣ | 1396| -101| -6.75|
10| 3692|ＦＦＲＩ | 6020| -430| -6.67|《SK》
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