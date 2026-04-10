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フジオフードなど／来週の買い需要
[来週の買い需要（表）]
コード;銘柄;株価インパクト;買い需要;信用倍率;終値;前日比 ＜9872＞ ;北恵;988%;7900;3.95;896;-3 ＜2291＞ ;福留ハム;494%;8400;2.53;606;0 ＜2752＞ ;フジオフード;465%;416900;0.18;1106;-6 ＜3998＞ ;すららネット;340%;3400;21.23;317;-1 ＜4382＞ ;HEROZ;302%;79200;0.78;857;-29 ＜8079＞ ;正栄食;235%;117800;0.08;4260;-30 ＜6630＞ ;ヤーマン;213%;124600;0.51;726;-3 ＜2910＞ ;ロックフィルド;193%;264400;0.13;1379;-20 ＜3680＞ ;ホットリンク;189%;31600;5.06;227;4 ＜7035＞ ;ａｎｆａｃ;177%;9200;3.59;222;4 ＜4499＞ ;Speee;171%;173200;2.50;2740;-125 ＜241A＞ ;ＲＯＸＸ;160%;16200;8.43;513;-9 ＜3475＞ ;グッドコムＡ;159%;484600;0.46;1755;-51 ＜2937＞ ;サンクゼール;144%;2300;1.43;1704;3 ＜7524＞ ;マルシェ;122%;10000;62.39;167;-1 ＜7707＞ ;ＰＳＳ;108%;90800;1.05;222;-4 ＜4771＞ ;エフアンドエム;108%;1400;22.30;2229;-23 ＜3996＞ ;サインポスト;107%;10300;2.25;225;-3 ＜3665＞ ;エニグモ;107%;187000;1.54;386;-7 ＜6078＞ ;バリューＨＲ;107%;30100;0.48;1479;-12
[コメント]フジオフード＜2752＞は信用倍率1倍を下回って売り長で推移している。《FA》
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