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4月10日本国債市場：債券先物は129円82銭で取引終了
記事提供元：フィスコ
*15:54JST 4月10日本国債市場：債券先物は129円82銭で取引終了
[今日のまとめ]
＜円債市場＞
長期国債先物2026年3月限
寄付130円11銭 高値130円18銭 安値129円81銭 引け129円82銭
2年 1.379％
5年 1.846％
10年 2.417％
20年 3.299％
10日の債券先物6月限は130円11銭で取引を開始し、129円82銭で引けた。
＜米国債概況＞
2年債は3.78％、10年債は4.29％、30年債は4.90％近辺で推移。債権利回りは上昇。（気配値）
＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は3.01％、英国債は4.75％、オーストラリア10年債は4.96％、NZ10年債は4.69％近辺で推移。（気配値）
[本日の主要政治・経済イベント]
・21：30 加・3月失業率（予想：6.8％、2月：6.7％）
・21：30 米・3月消費者物価コア指数（予想：前年比＋2.7％、2月：＋2.5％）
・23：00 米・4月ミシガン大学消費者信頼感指数速報（予想：52.0、3月：53.3）
海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間《CS》
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