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出来高変化率ランキング（14時台）～ツガミ、ホットランドHなどがランクイン

2026年4月10日 14:54

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記事提供元：フィスコ

*14:54JST 出来高変化率ランキング（14時台）～ツガミ、ホットランドHなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[4月10日　14:13　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜3196＞ ホットランドH　　 1994200 　121738.8　 335.21% -0.1222%
＜5248＞ テクノロジー　　　　979200 　22360.24　 314.23% -0.0148%
＜7105＞ 三菱ロジ　　　　　　651500 　67251.48　 292.27% -0.0026%
＜6696＞ トラースOP　　　　3237300 　172504.8　 266.39% 0.0556%
＜402A＞ アクセルスペ　　　　12099400 　1098982.22　 224.51% 0.1754%
＜9399＞ ビート　　　　　　　8078879 　45282.081　 194.85% 0.074%
＜2084＞ 日本高配　　　　　　58197 　43406.093　 185.23% -0.0011%
＜213A＞ 上日経半　　　　　　925230 　50335.574　 184.36% 0.0434%
＜6814＞ 古野電　　　　　　　2171700 　2964156.2　 177.52% 0.1237%
＜3103＞ ユニチカ　　　　　　23541300 　6706472.94　 175.13% 0.2579%
＜4422＞ VALUENEX　　2678900 　476592.04　 164.26% -0.0158%
＜6101＞ ツガミ　　　　　　　627400 　562538.5　 161.25% 0.1187%
＜3664＞ WIZE　　　　　　30344200 　241059.04　 160.79% 0.1764%
＜1487＞ 上米債HE　　　　　1799 　6575.599　 157.7% -0.0004%
＜1433＞ ベステラ　　　　　　613700 　151322.04　 151.77% -0.0788%
＜2525＞ NZAM　　　　　　225 　2885　 4722535.4% 1.4269%
＜3844＞ コムチュア　　　　　647800 　231150.38　 142.21% -0.0624%
＜6258＞ 平田機工　　　　　　810200 　642689.58　 141.11% 0.1341%
＜9348＞ ispace　　　　5166400 　1046248.48　 132.97% 0.1181%
＜6173＞ アクアライン　　　　1511200 　57158.08　 129.8% 0.0882%
<6104> 芝浦機械　　　　　　164600 　194656.8　 128.05% 0.0834%
<6323> ローツェ　　　　　　6116200 　6191930.81　 125.88% 0.2141%
<1674> プラチナETF　　　2229 　18380.334　 123.03% 0.0289%
<5532> リアルゲイト　　　　182100 　185690.7　 116.5% 0.0428%
<2510> NF国内債　　　　　376690 　86242.989　 116.06% -0.0019%
<2334> イオレ　　　　　　　1379600 　197622.48　 115.08% -0.0024%
<1364> iSJPX400　　44541 　45276.087　 114.71% -0.0011%
<1595> NZAMJリート　　188378 　106773.742　 110.71% -0.0015%
<3048> ビックカメラ　　　　1535100 　870795.62　 109% -0.0282%
<5817> JMACS　　　　　685400 　324852.78　 107.36% 0.0801%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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