*14:54JST 出来高変化率ランキング（14時台）～ツガミ、ホットランドHなどがランクイン

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。



■出来高変化率上位 [4月10日 14:13 現在]

（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜3196＞ ホットランドH 1994200 121738.8 335.21% -0.1222%

＜5248＞ テクノロジー 979200 22360.24 314.23% -0.0148%

＜7105＞ 三菱ロジ 651500 67251.48 292.27% -0.0026%

＜6696＞ トラースOP 3237300 172504.8 266.39% 0.0556%

＜402A＞ アクセルスペ 12099400 1098982.22 224.51% 0.1754%

＜9399＞ ビート 8078879 45282.081 194.85% 0.074%

＜2084＞ 日本高配 58197 43406.093 185.23% -0.0011%

＜213A＞ 上日経半 925230 50335.574 184.36% 0.0434%

＜6814＞ 古野電 2171700 2964156.2 177.52% 0.1237%

＜3103＞ ユニチカ 23541300 6706472.94 175.13% 0.2579%

＜4422＞ VALUENEX 2678900 476592.04 164.26% -0.0158%

＜6101＞ ツガミ 627400 562538.5 161.25% 0.1187%

＜3664＞ WIZE 30344200 241059.04 160.79% 0.1764%

＜1487＞ 上米債HE 1799 6575.599 157.7% -0.0004%

＜1433＞ ベステラ 613700 151322.04 151.77% -0.0788%

＜2525＞ NZAM 225 2885 4722535.4% 1.4269%

＜3844＞ コムチュア 647800 231150.38 142.21% -0.0624%

＜6258＞ 平田機工 810200 642689.58 141.11% 0.1341%

＜9348＞ ispace 5166400 1046248.48 132.97% 0.1181%

＜6173＞ アクアライン 1511200 57158.08 129.8% 0.0882%

<6104> 芝浦機械 164600 194656.8 128.05% 0.0834%

<6323> ローツェ 6116200 6191930.81 125.88% 0.2141%

<1674> プラチナETF 2229 18380.334 123.03% 0.0289%

<5532> リアルゲイト 182100 185690.7 116.5% 0.0428%

<2510> NF国内債 376690 86242.989 116.06% -0.0019%

<2334> イオレ 1379600 197622.48 115.08% -0.0024%

<1364> iSJPX400 44541 45276.087 114.71% -0.0011%

<1595> NZAMJリート 188378 106773.742 110.71% -0.0015%

<3048> ビックカメラ 1535100 870795.62 109% -0.0282%

<5817> JMACS 685400 324852.78 107.36% 0.0801%



（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄

20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》