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出来高変化率ランキング（13時台）～ユニチカ、アクアラインなどがランクイン

2026年4月10日 14:10

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記事提供元：フィスコ

*14:10JST 出来高変化率ランキング（13時台）～ユニチカ、アクアラインなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[4月10日　13:14　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜3196＞ ホットランドH　　 　1926200 　121738.8　 333.26% -0.1271%
＜5248＞ テクノロジー　　　 　914900 　22360.24　 309.48% 0.0084%
＜7105＞ 三菱ロジ　　　　　 　624200 　67251.48　 288.61% -0.0026%
＜6696＞ トラースOP　　　 　3007500 　172504.8　 259.39% 0.0506%
＜402A＞ アクセルスペ　　　 　12099400 　1098982.22　 224.51% 0.1754%
＜9399＞ ビート　　　　　　 　7664493 　45282.081　 188.87% 0.074%
＜2084＞ 日本高配　　　　　 　58052 　43406.093　 184.93% -0.0005%
＜213A＞ 上日経半　　　　　 　876500 　50335.574　 177.63% 0.0382%
＜3103＞ ユニチカ　　　　　 　23139700 　6706472.94　 172.84% 0.2579%
＜6814＞ 古野電　　　　　　 　2059700 　2964156.2　 170.91% 0.1266%
＜4422＞ VALUENEX　 　2533800 　476592.04　 157.55% -0.0293%
＜1487＞ 上米債HE　　　　 　1778 　6575.599　 156.24% -0.0004%
＜3664＞ WIZE　　　　　 　29175500 　241059.04　 155.84% 0.147%
＜6101＞ ツガミ　　　　　　 　562500 　562538.5　 147.56% 0.1094%
＜2525＞ NZAM225　　 　2832 　47225.354　 140.36% 0.0153%
＜1433＞ ベステラ　　　　　 　515400 　151322.04　 130.51% -0.0673%
＜3844＞ コムチュア　　　　 　571100 　231150.38　 126.81% -0.0555%
＜6323＞ ローツェ　　　　　 　6116200 　6191930.81　 125.88% 0.2141%
＜6173＞ アクアライン　　　 　1432200 　57158.08　 123.15% 0.1102%
＜1674＞ プラチナETF　　 　2186 　18380.334　 120.64% 0.0262%
<2510> NF国内債　　　　 　375280 　86242.989　 115.60% -0.0017%
<1364> iSJPX400　 　44535 　45276.087　 114.70% -0.0011%
<6104> 芝浦機械　　　　　 　147600 　194656.8　 114.40% 0.0846%
<2334> イオレ　　　　　　 　1341500 　197622.48　 111.62% 0.0174%
<5532> リアルゲイト　　　 　172100 　185690.7　 109.62% 0.0428%
<1595> NZAMJリート　 　183690 　106773.742　 107.64% -0.0005%
<6258> 平田機工　　　　　 　620100 　642689.58　 107.17% 0.1054%
<9348> ispace　　　 　4028800 　1046248.48　 101.11% 0.105%
<6088> シグマクシスH　　 　826200 　209624.58　 91.81% -0.0492%
<3048> ビックカメラ　　　 　1310700 　870795.62　 90.13% -0.0136%

（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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