*12:36JST 日経平均は大幅反発、ファーストリテが1銘柄で約514円分押し上げ

10日前引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり90銘柄、値下がり132銘柄、変わらず3銘柄となった。

日経平均は大幅反発。833.63円高の56728.95円（出来高概算12億560万株）で前場の取引を終えている。

前日9日の米国株式市場は続伸。ダウ平均は275.88ドル高の48185.80ドル、ナスダックは187.43ポイント高の22822.42で取引を終了した。停戦が脆弱で原油価格が再び上昇したため、寄り付き後、下落。中盤にかけイスラエルとレバノンが直接交渉で合意したとの報道を受け、イラン停戦も維持される可能性が強まり原油価格が反落、投資家心理改善に伴い相場は上昇に転じた。長期金利の低下も好感され、終盤にかけて上げ幅を拡大した。

米株式市場の動向を横目に、10日の日経平均は370.45円高の56265.77円と反発して取引を開始した。前日の米株高や長期金利低下を背景に、寄り付き後は幅広い銘柄に買いが先行した。特に、前日に今期の業績予想を上方修正したファーストリテ＜9983＞が上場来高値を更新し、指数を押し上げた。半導体関連株が総じて堅調に推移したほか、為替が円安水準で推移したことも輸出関連株の支えとなり、前場中盤にかけて上げ幅を拡大。一時は56900円台に乗せる場面も見られた。

個別では、ファーストリテ、フジクラ＜5803＞、アドバンテス＜6857＞、東エレク＜8035＞、ファナック＜6954＞、TDK＜6762＞、キオクシアHD＜285A＞、レーザーテック＜6920＞、ダイキン＜6367＞、スクリン＜7735＞、村田製＜6981＞、コナミG＜9766＞、京セラ＜6971＞、信越化＜4063＞、イビデン＜4062＞などの銘柄が上昇した。

一方、KDDI＜9433＞、中外薬＜4519＞、塩野義＜4507＞、テルモ＜4543＞、大塚HD＜4578＞、ソフトバンクG<9984>、リクルートHD<6098>、ソニーG<6758>、伊藤忠<8001>、東京海上<8766>、三菱商<8058>、トレンド<4704>、ベイカレント<6532>、三井物<8031>、任天堂<7974>などの銘柄が下落した。

業種別では、非鉄金属、小売業、繊維製品などが上昇した一方で、鉱業、医薬品、卸売業などが下落した。

値上がり寄与トップはファーストリテ＜9983＞となり1銘柄で日経平均を約514円押し上げた。同2位はフジクラ＜5803＞となり、アドバンテスト＜6857＞、東エレク＜8035＞、ファナック＜6954＞、TDK＜6762＞、キオクシアHD＜285A＞などがつづいた。

一方、値下がり寄与トップはKDDI＜9433＞となり1銘柄で日経平均を約36円押し下げた。同2位は中外薬＜4519＞となり、塩野義薬＜4507＞、大塚HD＜4578＞、テルモ＜4543＞、リクルートHD<6098>、ソニーG<6758>などがつづいた。

*11:30現在



日経平均株価 56728.95(+833.63)

値上がり銘柄数 90(寄与度+1148.51)

値下がり銘柄数 132(寄与度-314.88)

変わらず銘柄数 3



○値上がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜9983＞ ファーストリテ 73850 6400 514.90

＜5803＞ フジクラ 5598 570 114.65

＜6857＞ アドバンテ 25250 450 108.61

＜8035＞ 東エレク 43230 1040 104.59

＜6954＞ ファナック 6197 302 50.62

＜6762＞ TDK 2301 81 40.73

＜285A＞ キオクシアHD 29205 1505 35.32

＜6920＞ レーザーテック 40670 1970 26.42

＜6367＞ ダイキン工業 20680 400 13.41

＜7735＞ SCREEN 10640 490 13.14

＜6981＞ 村田製作所 4119 129 10.38

＜9766＞ コナミG 19470 275 9.22

<6146> ディスコ 65840 1240 8.31

＜6971＞ 京セラ 2602.5 29.5 7.91

＜4062＞ イビデン 9927 117 7.84

<7741> HOYA 29330 345 5.78

＜4063＞ 信越化 6540 34 5.70

<6506> 安川電機 4838 164 5.50

<7453> 良品計画 3676 72 4.83

<6113> アマダ 2492 127 4.26



○値下がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜9433＞ KDDI 2618 -90.5 -36.40

＜4519＞ 中外製薬 8614 -161 -16.19

＜4507＞ 塩野義製薬 3351 -127 -12.77

＜4578＞ 大塚HD 10590 -340 -11.40

＜4543＞ テルモ 2130.5 -40.5 -10.86

<6098> リクルートHD 7081 -98 -9.86

<6758> ソニーG 3323 -52 -8.72

<8001> 伊藤忠商事 2026.5 -50.5 -8.46

<8766> 東京海上HD 7092 -158 -7.94

<8058> 三菱商事 5334 -79 -7.94

<6532> ベイカレント 4569 -227 -7.61

<4704> トレンドマイクロ 5130 -226 -7.58

<9984> ソフトバンクG 3767 -8 -6.44

<7832> バンナムHD 3880 -59 -5.93

<7974> 任天堂 8357 -174 -5.83

<3659> ネクソン 2702.5 -85.5 -5.73

<4385> メルカリ 3629 -169 -5.67

<9735> セコム 6054 -83 -5.56

<8031> 三井物産 6300 -80 -5.36

<8002> 丸紅 5933 -155 -5.20《CS》