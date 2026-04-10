*12:09JST 東京為替：ドル・円は伸び悩み、160円台を意識

10日午前の東京市場でドル・円は伸び悩み、158円98銭から159円24銭まで上昇後は159円10銭台で推移した。原油相場がやや値を下げ、主要通貨は対ドルで底堅く推移した。一方、日経平均株価の強含みでリスク選好の円売りが強まり、クロス円は下げづらい。

ここまでの取引レンジは、ドル・円は158円98銭から159円24銭、ユ-ロ・円は185円95銭から186円11銭、ユ-ロ・ドルは1.1685ドルから1.1702ドル。

【要人発言】

・片山財務相

「あらゆる方面で万全の対応」

「中東紛争の勃発以降、原油だけでなく為替も投機的な動き」

・氷見野日銀副総裁

「足元はスタグフレーションとは思っていない」

「景気減速と物価上昇の可能性、注視しなければならない」

「金融政策の対応は難しい」

【経済指標】

・日・3月国内企業物価指数：前年比+2.6％（2月：+2.0％→+2.1％）

・中国・3月消費者物価指数：前年比+1.0％（予想：+1.2％、2月：+1.3％）

・中国・3月生産者物価指数：前年比+0.5％（予想：+0.5％、2月：-0.9％）《TY》