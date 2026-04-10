*11:30JST SDエンターテイメント---スタジオスター大阪天六校が商店街内に移転開校

SDエンターテイメント＜4650＞は9日、キッズ向けエンターテイメントスクール「スタジオスター大阪天六校」を2026年4月5日に大阪市北区・天神橋筋商店街内の新スタジオへ移転開校したと発表した。

新スタジオは天神橋筋商店街内のローソン2階に位置し、天神橋筋六丁目駅12番出口から徒歩1分の立地に移転した。従来は同駅2番出口すぐの場所であったが、商店街内への移転により視認性が向上し、通行者からの認知拡大が期待される。なお、旧スタジオと同様に女性専用マシンピラティススタジオ「スターピラティス」を併設し、保護者と子どもが同一施設に通える環境を継続して提供する。

スタジオスターは3歳から通えるキッズ向けエンターテイメントスクールであり、「好きなことで活躍したい子どもたちを応援する」をコンセプトに、一人ひとりの可能性を育む学びの場を提供している。少人数制クラスを通じて個々のレベルや個性に応じた指導を行うほか、初心者向けクラスも充実しており、初めての習い事でも安心して参加できる環境を整えている。

また、若手実力派講師やバックダンサー経験を持つ講師による実践的なレッスンを通じて、ダンス技術に加え表現力や挑戦する姿勢の育成にもつなげている。さらにダンスや集団活動を通じて、協調性や主体性、創造力といった成長も促している。

同スクールは大阪天六校、阪急伊丹駅前校、津藤方校、小倉駅前校の4拠点で展開しており、2026年春には5拠点目となる札幌白石校の開校も予定している。《KT》