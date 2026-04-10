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出来高変化率ランキング（10時台）～ホットランドH、トラースOPなどがランクイン

2026年4月10日 10:43

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記事提供元：フィスコ

*10:43JST 出来高変化率ランキング（10時台）～ホットランドH、トラースOPなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[4月10日　10:13　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜3196＞ ホットランドH　　 889200 　121738.8　 275.78% -0.1063%
＜6696＞ トラースOP　　　　1377500 　172504.8　 169.43% 0.0987%
＜213A＞ 上日経半　　　　　　697670 　50335.574　 149.05% 0.0363%
＜402A＞ アクセルスペ　　　　6545500 　1098982.22　 147.97% 0.1631%
＜9399＞ ビート　　　　　　　5416662 　45282.081　 146.88% 0.1851%
＜2525＞ NZAM225　　　2812 　47225.354　 139.47% 0.0159%
＜6814＞ 古野電　　　　　　　1359700 　2964156.2　 118.41% 0.134%
＜1364＞ iSJPX400　　44258 　45276.087　 113.93% -0.0014%
＜6323＞ ローツェ　　　　　　5531600 　6191930.81　 113.08% 0.2141%
＜4422＞ VALUENEX　　1738600 　476592.04　 110.54% 0.053%
＜1674＞ プラチナETF　　　1760 　18380.334　 94.48% 0.0286%
＜1595＞ NZAMJリート　　163888 　106773.742　 93.92% -0.0005%
＜3664＞ WIZE　　　　　　17162200 　241059.04　 89.23% 0.0882%
＜1433＞ ベステラ　　　　　　344800 　151322.04　 82.95% -0.0646%
＜3844＞ コムチュア　　　　　368300 　231150.38　 75.05% -0.0459%
＜6101＞ ツガミ　　　　　　　298900 　562538.5　 70.61% 0.1253%
＜6173＞ アクアライン　　　　898100 　57158.08　 67.72% 0.0661%
＜3810＞ サイバーSHD　　　355100 　40734.86　 59.4% -0.074%
＜4673＞ 川崎地質　　　　　　8100 　25476.4　 55.95% 0.0146%
＜5532＞ リアルゲイト　　　　106600 　185690.7　 54.97% 0.0718%
<1660> MXS高利J　　　　18327 　96561.508　 51.74% 0.0067%
<6258> 平田機工　　　　　　384600 　642689.58　 51.55% 0.1113%
<6088> シグマクシスH　　　562800 　209624.58　 49.07% -0.043%
<4384> ラクスル　　　　　　65300 　106174.9　 48.67% 0.0005%
<2846> NFダウHE　　　　24930 　31427.117　 38.53% 0.0077%
<7940> ウェーブロック　　　84300 　70046.64　 36.26% 0.0056%
<8358> スルガ銀　　　　　　914600 　1280879.98　 34.92% 0.0666%
<7739> キヤノン電　　　　　28700 　66598.8　 33.24% 0.0013%
<6104> 芝浦機械　　　　　　72100 　194656.8　 33.01% 0.066%
<4419> Finatext　　422000 　287526.12　 30.32% -0.0381%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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