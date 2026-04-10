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出来高変化率ランキング（10時台）～ホットランドH、トラースOPなどがランクイン
*10:43JST 出来高変化率ランキング（10時台）～ホットランドH、トラースOPなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [4月10日 10:13 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜3196＞ ホットランドH 889200 121738.8 275.78% -0.1063%
＜6696＞ トラースOP 1377500 172504.8 169.43% 0.0987%
＜213A＞ 上日経半 697670 50335.574 149.05% 0.0363%
＜402A＞ アクセルスペ 6545500 1098982.22 147.97% 0.1631%
＜9399＞ ビート 5416662 45282.081 146.88% 0.1851%
＜2525＞ NZAM225 2812 47225.354 139.47% 0.0159%
＜6814＞ 古野電 1359700 2964156.2 118.41% 0.134%
＜1364＞ iSJPX400 44258 45276.087 113.93% -0.0014%
＜6323＞ ローツェ 5531600 6191930.81 113.08% 0.2141%
＜4422＞ VALUENEX 1738600 476592.04 110.54% 0.053%
＜1674＞ プラチナETF 1760 18380.334 94.48% 0.0286%
＜1595＞ NZAMJリート 163888 106773.742 93.92% -0.0005%
＜3664＞ WIZE 17162200 241059.04 89.23% 0.0882%
＜1433＞ ベステラ 344800 151322.04 82.95% -0.0646%
＜3844＞ コムチュア 368300 231150.38 75.05% -0.0459%
＜6101＞ ツガミ 298900 562538.5 70.61% 0.1253%
＜6173＞ アクアライン 898100 57158.08 67.72% 0.0661%
＜3810＞ サイバーSHD 355100 40734.86 59.4% -0.074%
＜4673＞ 川崎地質 8100 25476.4 55.95% 0.0146%
＜5532＞ リアルゲイト 106600 185690.7 54.97% 0.0718%
<1660> MXS高利J 18327 96561.508 51.74% 0.0067%
<6258> 平田機工 384600 642689.58 51.55% 0.1113%
<6088> シグマクシスH 562800 209624.58 49.07% -0.043%
<4384> ラクスル 65300 106174.9 48.67% 0.0005%
<2846> NFダウHE 24930 31427.117 38.53% 0.0077%
<7940> ウェーブロック 84300 70046.64 36.26% 0.0056%
<8358> スルガ銀 914600 1280879.98 34.92% 0.0666%
<7739> キヤノン電 28700 66598.8 33.24% 0.0013%
<6104> 芝浦機械 72100 194656.8 33.01% 0.066%
<4419> Finatext 422000 287526.12 30.32% -0.0381%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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