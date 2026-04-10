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出来高変化率ランキング（9時台）～古野電気、アクセルスペなどがランクイン

2026年4月10日 10:33

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記事提供元：フィスコ

*10:33JST 出来高変化率ランキング（9時台）～古野電気、アクセルスペなどがランクイン
古野電気＜6814＞がランクイン（9時45分時点）。大幅高。前日取引終了後に、26年2
月期決算を発表した。営業利益は162億円（前期比23.3％増）。従来予想の160億円
をやや上回って着地した。27年2月期営業利益は170億円（前期比4.6％増）予想。主
力市場である舶用事業分野の受注残は引き続き高い水準を維持しており、需要環境
は概ね堅調に推移するとみている。今期増益予想が買い安心感となっているよう
だ。

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[4月10日　9:45　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜6074＞ JSS　　　　　　 120100 　2184.68　 335.35% -0.0037%
＜6265＞ コンバム　　　　　　4500 　811.06　 287.76% 0.0077%
＜3196＞ ホットランドH　　　861300 　121738.8　 272.8% -0.1068%
＜7425＞ 初穂商事　　　　　　8600 　3270.7　 204.47% 0.0374%
＜2525＞ NZAM 225　　2811 　47225.354　 139.43% 0.0161%
＜9399＞ ビート　　　　　　　4705511 　45282.081　 129.55% 0.1481%
＜213A＞ 上日経半　　　　　　573700 　50335.574　 124.46% 0.0363%
＜402A＞ アクセルスペ　　　　5301600 　1098982.22　 120.97% 0.1508%
＜8144＞ デンキョーG　　　　2200 　1429.58　 120.65% -0.016%
＜8996＞ ハウスフリダム　　　13500 　4082.34　 115.27% 0.0037%
＜1364＞ iSJPX400　　44256 　45276.087　 113.93% -0.0014%
＜6814＞ 古野電　　　　　　　1098100 　2964156.2　 92.17% 0.1384%
＜9082＞ 大和自　　　　　　　2000 　1107.86　 91.62% 0.0282%
＜4422＞ VALUENEX　　1468700 　476592.04　 89.85% 0.0474%
＜1674＞ プラチナETF　　　1573 　18380.334　 81.35% 0.0344%
＜1433＞ ベステラ　　　　　　307200 　151322.04　 70.12% -0.0673%
＜6748＞ 星和電　　　　　　　62700 　24223.48　 65.15% -0.0114%
＜4673＞ 川崎地質　　　　　　7900 　25476.4　 53.29% 0.0091%
＜3844＞ コムチュア　　　　　299800 　231150.38　 52.69% -0.0397%
＜6101＞ ツガミ　　　　　　　247700 　562538.5　 49.87% 0.1081%
<4384> ラクスル　　　　　　64500 　106174.9　 47.39% 0.001%
<8115> ムーンバット　　　　2500 　2156.72　 47.25% 0.0445%
<6484> KVK　　　　　　　2200 　3460.04　 42.97% -0.0004%
<2846> NFダウHE　　　　24680 　31427.117　 37.53% 0.0073%
<3810> サイバーSHD　　　280700 　40734.86　 35.71% -0.0452%
<5532> リアルゲイト　　　　88700 　185690.7　 35.51% 0.0856%
<6633> CGSHD　　　　　11000 　2141.9　 33.06% 0.003%
<7739> キヤノン電　　　　　28600 　66598.8　 32.89% 0.0013%
<9049> 京福電　　　　　　　200 　872.4　 25% 0%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《AT》

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