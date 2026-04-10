*10:33JST 出来高変化率ランキング（9時台）～古野電気、アクセルスペなどがランクイン

古野電気＜6814＞がランクイン（9時45分時点）。大幅高。前日取引終了後に、26年2

月期決算を発表した。営業利益は162億円（前期比23.3％増）。従来予想の160億円

をやや上回って着地した。27年2月期営業利益は170億円（前期比4.6％増）予想。主

力市場である舶用事業分野の受注残は引き続き高い水準を維持しており、需要環境

は概ね堅調に推移するとみている。今期増益予想が買い安心感となっているよう

だ。

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。



■出来高変化率上位 [4月10日 9:45 現在]

（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜6074＞ JSS 120100 2184.68 335.35% -0.0037%

＜6265＞ コンバム 4500 811.06 287.76% 0.0077%

＜3196＞ ホットランドH 861300 121738.8 272.8% -0.1068%

＜7425＞ 初穂商事 8600 3270.7 204.47% 0.0374%

＜2525＞ NZAM 225 2811 47225.354 139.43% 0.0161%

＜9399＞ ビート 4705511 45282.081 129.55% 0.1481%

＜213A＞ 上日経半 573700 50335.574 124.46% 0.0363%

＜402A＞ アクセルスペ 5301600 1098982.22 120.97% 0.1508%

＜8144＞ デンキョーG 2200 1429.58 120.65% -0.016%

＜8996＞ ハウスフリダム 13500 4082.34 115.27% 0.0037%

＜1364＞ iSJPX400 44256 45276.087 113.93% -0.0014%

＜6814＞ 古野電 1098100 2964156.2 92.17% 0.1384%

＜9082＞ 大和自 2000 1107.86 91.62% 0.0282%

＜4422＞ VALUENEX 1468700 476592.04 89.85% 0.0474%

＜1674＞ プラチナETF 1573 18380.334 81.35% 0.0344%

＜1433＞ ベステラ 307200 151322.04 70.12% -0.0673%

＜6748＞ 星和電 62700 24223.48 65.15% -0.0114%

＜4673＞ 川崎地質 7900 25476.4 53.29% 0.0091%

＜3844＞ コムチュア 299800 231150.38 52.69% -0.0397%

＜6101＞ ツガミ 247700 562538.5 49.87% 0.1081%

<4384> ラクスル 64500 106174.9 47.39% 0.001%

<8115> ムーンバット 2500 2156.72 47.25% 0.0445%

<6484> KVK 2200 3460.04 42.97% -0.0004%

<2846> NFダウHE 24680 31427.117 37.53% 0.0073%

<3810> サイバーSHD 280700 40734.86 35.71% -0.0452%

<5532> リアルゲイト 88700 185690.7 35.51% 0.0856%

<6633> CGSHD 11000 2141.9 33.06% 0.003%

<7739> キヤノン電 28600 66598.8 32.89% 0.0013%

<9049> 京福電 200 872.4 25% 0%



（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄

20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《AT》