*09:48JST マイクロアド---子会社UNIVERSE PULSE ソーシャルコマースの知見を活かし冷凍食品ブランド「パルス食堂」開始

マイクロアド＜9553＞は10日、子会社UNIVERSE PULSEが蓄積したソーシャルコマースの知見をもとに、冷凍食品ブランド「パルス食堂」を立ち上げたと発表した。

同社はこれまで、消費行動データ「UNIVERSE」の分析力とTikTokなどにおける販促ノウハウを活用し、企業のマーケティング支援を展開してきたが、蓄積したソーシャルコマースの知見を基に商品開発および販売へ領域を拡大する。

「パルス食堂」は、SNS視聴をきっかけとした即時的な購買意欲に対応するD2Cブランドであり、時間や場所の制約を受けずに食体験を提供する点を特徴とする。

販売は公式オンラインストアおよびTikTok Shopで行い、全ラインナップに加えセット販売なども展開する。

また、TreefoodPartnersと業務提携し、同社の人気メニュー「極太麻婆春雨」を冷凍食品化した。特注の極太春雨や長時間煮込んだ牛すじ、特製麻辣スープの味わいを再現し、電子レンジや湯煎で簡便に調理可能とした商品である。発売日は2026年4月10日で、第一弾商品として全国販売を開始する。

今後は新メニューの開発を進めるとともに、TikTok Shopでのライブコマース販売や、将来的には実店舗との連動、小売流通など、デジタルとリアルを融合した新たな購買体験の提供を目指すとしている。《KT》