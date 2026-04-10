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個別銘柄戦略: ローツェやアルバイトタイに注目
*09:19JST 個別銘柄戦略: ローツェやアルバイトタイに注目
昨日9日の米株式市場でNYダウは275.88ドル高の48,185.80ドル、ナスダック総合指数は187.43pt高の22,822.42pt、シカゴ日経225先物は大阪日中比380円高の56,690円。為替は1ドル＝158.90-159.00円。今日地した7＆iHD＜3382＞、26年2月期営業利益が10.7％増と第3四半期累計の2.1％減から増益に転じて着地した吉野家HD＜9861＞、第1四半期営業利益が35.0％増となったキユーピー＜2809＞、27年2月期営業利益が22.3％増予想と発表したローツェ＜6323＞、26年2月期業績と配当予想を上方修正したファーストリテ＜9983＞、26年8月期利益と配当予想を上方修正したコジマ＜7513＞、営業利益が前期14.1％増・今期11.2％増予想で1対2の株式分割も発表したスギHD＜7649＞、発行済株式数の1.58％上限の自社株買いと25万株の自社株消却を発表したオオバ＜9765＞、営業利益が前期14.3％・今期10.3％増予想で中長期ビジョンの事業領域別計画も発表したオンワードHD＜8016＞、東証スタンダードでは、営業利益が前期2.3倍・今期74.9％増予想で発行済株式数の3.64％の自社株消却も発表したアルバイトタイ＜2341＞などが物色されそうだ。一方、営業利益が前期23.3％増に対し今期4.6％増予想と発表した古野電気＜6814＞、東証スタンダードでは、第1四半期営業利益が81.1％減となったアルテック＜9972＞、上期営業利益が3.31億円と第1四半期の2.32億円から伸び悩んだトーセ＜4728＞、営業利益が前期41.8％増だが今期6.0％減予想と発表したスリーエフ＜7544＞、26年5月期業績予想を下方修正した日本エンター＜4829＞などは軟調な展開が想定される。《CS》
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