*09:09JST 「株式」ADR日本株ランキング～全般買い優勢、シカゴは大阪日中比380円高の56690円

ADR（米国預託証券）の日本株は、対東証比較（1ドル159.08円換算）で、アイシン精機＜7203＞、ディスコ＜6146＞、日本郵政＜6178＞などが上昇し、全般買い優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比380円高の56690円。

米国株式市場は続伸。ダウ平均は275.88ドル高の48185.80ドル、ナスダックは187.43ポイント高の22822.42で取引を終了した。停戦が脆弱で原油価格が再び上昇したため、寄り付き後、下落。中盤にかけイスラエルとレバノンが直接交渉で合意したとの報道を受け、イラン停戦も維持される可能性が強まり原油価格が反落、投資家心理改善に伴い相場は上昇に転じた。長期金利の低下も好感され、終盤にかけて上げ幅を拡大し、終了。

9日のニューヨーク外為市場でドル・円は159円30銭まで上昇後、158円63銭まで反落し、159円04銭で引けた。ホルムズ海峡が封鎖状態で原油高に加え米2月卸売在庫確定値が予想外にプラス圏に回復し金利上昇に連れドル買いが優勢となった。その後、イスラエルがレバノンと直接協議で合意したとの報道やトランプ大統領もインタビューで、イスラエルはレバノンでの作戦を縮小すると再確認し停戦への懸念が後退。さらに、イラン最高指導者モジタバ・ハメネイ師声明も手伝いホルムズ海峡解放期待に原油価格も高値から反落、長期金利も低下に転じドル買いも後退した。米30年債入札が冴えずドル売りも限定的にとどまった。ユーロ・ドルは1.1674ドルから1.1723ドルまで上昇し、1.1698ドルで引けた。

NY原油先物5月限は反発（NYMEX原油5月限終値：97.87 ↑3.46）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物5月限は、前営業日比＋3.46ドル（＋3.66％）の97.87ドルで通常取引を終了した。

「ADR上昇率上位5銘柄」（9日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

6178 (JPPHY) 日本郵政 12.62 2008 137 7.3

2

6988 (NDEKY) ゆうちょ銀行 18.15 2887 163.5 6.0

0

9735 (SOMLY) ファーストリテ 44.45 70711 3261 4.8

3

7203 (TM.N) アイシン精機 14.97 2381 107.5 4.7

3

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 4903 198 4.2

1

「ADR下落率上位5銘柄」（9日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

6594 (NJDCY) 日本電産 3.35 2132 -112 -4.9

9

8802 (MITEY) 住友不動産 15.00 4772 -147 -2.9

9

4307 (NRILY) 野村総研 27.89 4437 -74 -1.6

4

6702 (FJTSY) 富士通 21.11 3358 -38 -1.1

2



■そのたADR（9日）

7203 (TM.N) アイシン精機 14.97 -1.17 2381 107.

5

8306 (MUFG.N) 三井住友トラHD 6.78 -0.10 5393 9

3

8035 (TOELY) 住友商事 39.62 -0.22 6303 7

2

6758 (SONY.N) TDK 14.15 0.06 2251 3

1

9432 (NTTYY) KDDI 16.92 -0.23 2692 -16.

5

8058 (MTSUY) ユニ・チャーム 3.03 -0.07 964 -4.

5

6501 (HTHIY) 日立製作所 30.75 -0.71 4892 4

9

9983 (FRCOY) ソフトバンクG 11.95 -0.09 3802 2

7

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 3.37 4903 19

8

4063 (SHECY) 信越化学工業 20.71 -0.06 6589 8

3

8001 (ITOCY) 丸紅 386.96 -3.50 6156 6

8

8316 (SMFG.N) みずほFG 8.60 -0.21 6840 11

0

8031 (MITSY) 東京エレク 134.76 -0.34 42875 68

5

6098 (RCRUY) リクルートHD 9.00 0.00 7159 -2

0

4568 (DSNKY) 第一三共 17.77 -0.34 2827 20.

5

9433 (KDDIY) 関西電力 8.46 0.00 2692 7

0

7974 (NTDOY) 伊藤忠商事 13.13 -0.18 1044 -103

3

8766 (TKOMY) 三井不動産 32.70 -1.00 1734 1

4

7267 (HMC.N) スズキ 46.53 -0.45 1850

8

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 18.92 -0.34 6020 -1

4

6902 (DNZOY) ファナック 18.69 -0.11 5946 5

1

4519 (CHGCY) 中外製薬 27.80 -0.35 8845 7

0

4661 (OLCLY) オリエンランド 16.40 -0.50 2609 -3.

5

8411 (MFG.N) オリックス 30.95 -0.42 4924 8

2

6367 (DKILY) ダイキン工業 12.80 -0.10 20362 8

2

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 18.46 -0.20 5873 5

2

7741 (HOCPY) キヤノン 27.93 -0.67 4443 1

8

6503 (MIELY) 三菱電機 71.65 0.11 5699 6

0

6981 (MRAAY) 日東電工 20.30 -0.06 3229 2

1

7751 (CAJPY) 任天堂 13.38 -0.28 8514 -1

7

6273 (SMCAY) SMC 21.63 0.52 68818 44

8

7182 (JPPTY) 日産自動車 4.45 -0.12 354 -2.

3

6146 (DSCSY) ディスコ 41.40 -1.60 65859 125

9

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 13.60 -0.36 2163 66.

5

8053 (SSUMY) 三菱商事 34.44 -0.20 5479 6

6

6702 (FJTSY) 富士通 21.11 -0.53 3358 -3

8

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 128.85 17.25 20497 2

2

5108 (BRDCY) ブリヂストン 10.82 -0.15 3442

5

6178 (JPPHY) 日本郵政 12.62 0.61 2008 13

7

8002 (MARUY) 三井物産 810.00 -5.06 6443 6

3

6723 (RNECY) ルネサス 8.23 -0.01 2618 2

3

6954 (FANUY) 京セラ 16.30 -0.28 2593 2

0

8725 (MSADY) 第一生命HD 18.95 -0.56 1507 10.

5

8801 (MTSFY) 三菱地所 29.25 -1.07 4653 3

3

6301 (KMTUY) 小松製作所 43.29 0.01 6887 7

9

4901 (FUJIY) 富士フイルム 9.84 -0.33 3131 1

6

6594 (NJDCY) 日本電産 3.35 -0.16 2132 -11

2

6857 (ATEYY) シスメックス 8.80 -0.34 1400 -6.

5

4543 (TRUMY) テルモ 13.71 -0.28 2181 1

0

8591 (IX.N) 大和証券G本社 9.79 -0.11 1557 1

6

（時価総額上位50位、1ドル159.08円換

算）《AN》