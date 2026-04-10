*09:07JST トレファク、ローツェ◆今日のフィスコ注目銘柄◆

トレファク＜3093＞

2026年2月期の連結業績は、売上高が前期比15.1％増の485億9700万円、営業利益は同18.4％増の47億7700万円だった。リユース事業においては、連結売上が前期比15.2％増、単体既存店が4.6％増となった。カテゴリー別では、衣料は前期比17.6％増、服飾雑貨は21.1％増、電化製品は1.9％増、ホビー用品は14.1％増となり、EC販売額は前期比24.5％増だった。27年2月期の連結業績は、売上高が前期比11.7％増の543億400万円、営業利益は同6％増の50億6500万円を計画。



ローツェ＜6323＞

株価は3月31日につけた2461.5円をボトムに、200日線が支持線として機能する形でリバウンドをみせており、25日・75日線を上抜けている。一目均衡表では雲下限を突破し、雲上限を捉えてきた。遅行スパンは実線を下から上に突き抜ける形で、上方シグナルを発生。雲上限を突破してくると、2月19日高値3677円、1月29日の年初来高値3777円が射程に入りそうだ。《CS》