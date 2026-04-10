*08:02JST 米国株式市場は続伸、停戦維持に期待

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（9日）

APR10

Ｏ 57025（ドル建て）

Ｈ 57045

Ｌ 55790

Ｃ 56695 大証比+385（イブニング比+5）

Vol 5190



APR10

Ｏ 57010（円建て）

Ｈ 57040

Ｌ 55775

Ｃ 56690 大証比+380（イブニング比+0）

Vol 27067

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（9日）

ADR市場では、対東証比較（1ドル159.08円換算）で、アイシン精機＜7203＞、ディ

スコ＜6146＞、日本郵政＜6178＞などが上昇し、全般買い優勢。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値

比

7203 (TM.N) アイシン精機 14.97 -1.17 2381 107.

5

8306 (MUFG.N) 三井住友トラHD 6.78 -0.10 5393 9

3

8035 (TOELY) 住友商事 39.62 -0.22 6303 7

2

6758 (SONY.N) TDK 14.15 0.06 2251 3

1

9432 (NTTYY) KDDI 16.92 -0.23 2692 -16.

5

8058 (MTSUY) ユニ・チャーム 3.03 -0.07 964 -4.

5

6501 (HTHIY) 日立製作所 30.75 -0.71 4892 4

9

9983 (FRCOY) ソフトバンクG 11.95 -0.09 3802 2

7

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 3.37 4903 19

8

4063 (SHECY) 信越化学工業 20.71 -0.06 6589 8

3

8001 (ITOCY) 丸紅 386.96 -3.50 6156 6

8

8316 (SMFG.N) みずほFG 8.60 -0.21 6840 11

0

8031 (MITSY) 東京エレク 134.76 -0.34 42875 68

5

6098 (RCRUY) リクルートHD 9.00 0.00 7159 -2

0

4568 (DSNKY) 第一三共 17.77 -0.34 2827 20.

5

9433 (KDDIY) 関西電力 8.46 0.00 2692 7

0

7974 (NTDOY) 伊藤忠商事 13.13 -0.18 1044 -103

3

8766 (TKOMY) 三井不動産 32.70 -1.00 1734 1

4

7267 (HMC.N) スズキ 46.53 -0.45 1850

8

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 18.92 -0.34 6020 -1

4

6902 (DNZOY) ファナック 18.69 -0.11 5946 5

1

4519 (CHGCY) 中外製薬 27.80 -0.35 8845 7

0

4661 (OLCLY) オリエンランド 16.40 -0.50 2609 -3.

5

8411 (MFG.N) オリックス 30.95 -0.42 4924 8

2

6367 (DKILY) ダイキン工業 12.80 -0.10 20362 8

2

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 18.46 -0.20 5873 5

2

7741 (HOCPY) キヤノン 27.93 -0.67 4443 1

8

6503 (MIELY) 三菱電機 71.65 0.11 5699 6

0

6981 (MRAAY) 日東電工 20.30 -0.06 3229 2

1

7751 (CAJPY) 任天堂 13.38 -0.28 8514 -1

7

6273 (SMCAY) SMC 21.63 0.52 68818 44

8

7182 (JPPTY) 日産自動車 4.45 -0.12 354 -2.

3

6146 (DSCSY) ディスコ 41.40 -1.60 65859 125

9

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 13.60 -0.36 2163 66.

5

8053 (SSUMY) 三菱商事 34.44 -0.20 5479 6

6

6702 (FJTSY) 富士通 21.11 -0.53 3358 -3

8

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 128.85 17.25 20497 2

2

5108 (BRDCY) ブリヂストン 10.82 -0.15 3442

5

6178 (JPPHY) 日本郵政 12.62 0.61 2008 13

7

8002 (MARUY) 三井物産 810.00 -5.06 6443 6

3

6723 (RNECY) ルネサス 8.23 -0.01 2618 2

3

6954 (FANUY) 京セラ 16.30 -0.28 2593 2

0

8725 (MSADY) 第一生命HD 18.95 -0.56 1507 10.

5

8801 (MTSFY) 三菱地所 29.25 -1.07 4653 3

3

6301 (KMTUY) 小松製作所 43.29 0.01 6887 7

9

4901 (FUJIY) 富士フイルム 9.84 -0.33 3131 1

6

6594 (NJDCY) 日本電産 3.35 -0.16 2132 -11

2

6857 (ATEYY) シスメックス 8.80 -0.34 1400 -6.

5

4543 (TRUMY) テルモ 13.71 -0.28 2181 1

0

8591 (IX.N) 大和証券G本社 9.79 -0.11 1557 1

6

（時価総額上位50位、1ドル159.08円換

算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（9日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

6178 (JPPHY) 日本郵政 12.62 2008 137 7.3

2

6988 (NDEKY) ゆうちょ銀行 18.15 2887 163.5 6.0

0

9735 (SOMLY) ファーストリテ 44.45 70711 3261 4.8

3

7203 (TM.N) アイシン精機 14.97 2381 107.5 4.7

3

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 4903 198 4.2

1

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（9日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

6594 (NJDCY) 日本電産 3.35 2132 -112 -4.9

9

8802 (MITEY) 住友不動産 15.00 4772 -147 -2.9

9

4307 (NRILY) 野村総研 27.89 4437 -74 -1.6

4

6702 (FJTSY) 富士通 21.11 3358 -38 -1.1

2



「米国株式市場概況」（9日）

ＮＹＤＯＷ

終値：48185.80 前日比：275.88

始値：47840.63 高値：48323.95 安値：47690.27

年初来高値：50188.14 年初来安値：45166.64

前年最高値：45014.04 前年最安値：37266.67

Ｎａｓｄａｑ

終値：22822.42 前日比：187.42

始値：22646.35 高値：22836.75 安値：22529.21

年初来高値：23857.45 年初来安値：20794.64

前年最高値：20173.89 前年最安値：14510.30

Ｓ＆Ｐ５００

終値：6824.66 前日比：41.85

始値：6783.69 高値：6835.31 安値：6761.55

年初来高値：6978.60 年初来安値：6343.72

前年最高値：4783.35 前年最安値：3808.10

米30年国債 4.883％ 米10年国債 4.28％

米国株式市場は続伸。ダウ平均は275.88ドル高の48185.80ドル、ナスダックは187.4

3ポイント高の22822.42で取引を終了した。

停戦が脆弱で原油価格が再び上昇したため、寄り付き後、下落。中盤にかけイスラ

エルとレバノンが直接交渉で合意したとの報道を受け、イラン停戦も維持される可

能性が強まり原油価格が反落、投資家心理改善に伴い相場は上昇に転じた。長期金

利の低下も好感され、終盤にかけて上げ幅を拡大し、終了。セクター別では、小売

や耐久消費財・アパレルが上昇した一方、エネルギー、ソフトウエアサービスが下

落した。

人工知能（AI）に特化したクラウドサービス提供するコアウィーブ（CRWV）はソー

シャルテクノロジー会社メタ・プラットフォームズ（META）と大型契約を締結、半

導体エヌビディアのAIチップ「ルービン」を一部搭載の複数のデータセンターからA

Iクラウド容量を提供する計画を発表し、上昇。メタ・プラットフォームズ（META）

も買われた。オンライン小売のアマゾン・ドットコム（AMZN）はジャシー最高経営

責任者（CEO）が投資家向け書簡の中で、自社開発の半導体を他社に販売することを

検討していることを明らかにし期待感に、上昇。

エンターテインメント会社のウォルト・ディズニー・カンパニー（DIS）は新最高経

営責任者（CEO）がコスト削減の一環で雇用削減を計画していると報じられ、上昇。

レンタカー会社のエイビス・バジェット・グループ（CAR）は空売り投資家による買

戻しが加速し、上昇。半導体メーカーのマーベル・テクノロジー（MRVL）はアナリ

ストの投資判断引き上げで上昇。ソフトウエア会社のゼットスケーラー（ZS）はア

ナリストが競争激化を指摘し投資判断を引下げ下落した。

国際通貨基金（IMF）のゲオルギエワ専務理事は9日の講演で、14日に公表する最新

の世界経済見通しで中東紛争を理由に世界の経済成長率を下方修正すると述べた。



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