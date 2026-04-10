*07:54JST 今日の為替市場ポイント：原油高を意識してドル売り抑制も

9日の米ドル・円は、東京市場では158円49銭から158円98銭まで反発。欧米市場では159円30銭まで買われた後、158円63銭まで反落したが、159円04銭で取引終了。本日10日の米ドル・円は主に159円を挟んだ水準で推移か。原油価格の高止まりを意識して米ドル売り・円買いは抑制される見込み。

報道によると、イスラエルのネタニヤフ首相は4月9日、レバノンとの和平交渉を開始するよう指示したようだ。和平交渉にはレバノンのイスラム教シーア派組織ヒズボラの武装解除が含まれるもよう。一方、米国務省当局者は、「来週にイスラエルとレバノンの停戦交渉について協議する会合が開催される」と伝えている。また、米アクシオスの記者によると、イスラエルとレバノンの交渉は来週開始され、初回の協議は米ワシントンの国務省で行われるもよう。市場参加者の間からは「イスラエルが要求しているヒズボラの武装解除は実現困難」との声が聞かれており、停戦交渉で大きな成果を得ることは期待できない。《CS》