rakumo、生成AI強化へGemini提供、GoogleとMicrosoft横断支援

■Google WorkspaceとMicrosoft 365双方に対応

rakumo<4060>(東証グロース)は4月9日、Google Cloudの法人向け生成AIプラットフォームにおけるエンタープライズ向けプラン「Gemini Enterprise」の取り扱いおよび販売を開始したと発表した。Google Workspaceに加え、Microsoft 365ユーザーにも対応し、プラットフォームを越えたAI活用と業務自動化を支援する。

背景には、生成AIが検索・要約用途から自律的に業務を遂行するAIエージェントへと進化している点がある。同社はこれまでGoogle Workspace向け拡張ツールを提供してきたが、企業の生産性向上には高度なAI技術の導入と業務フローへの統合が不可欠と判断した。マルチプラットフォームに対応する知見を生かし、グループウェアの種類を問わず最適なAI環境を提案する。

Gemini Enterpriseでは、ノーコードで業務特化型エージェントを構築できる「Agent Designer」、TeamsやSharePoint、Salesforceとのデータ連携、エンタープライズ級のセキュリティを提供する。さらに「Gemini Code Assist Enterprise」や「NotebookLM Enterprise」も含まれ、企業の次世代業務環境構築を支援する。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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