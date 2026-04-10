TREホールディングス、MMPと資本業務提携、再資源化と脱炭素を加速

■廃プラスチック再資源化でサーキュラーエコノミー推進

TREホールディングス<9247>(東証プライム)は4月9日、エム・エム・プラスチック(MMP)との資本業務提携契約の締結を発表した。脱炭素の促進と廃棄物の再資源化率向上を目的とし、サーキュラーエコノミーの実現に向けた連携を強化する。同提携は、2025年12月にテラレムグループと締結した基本合意を踏まえた取り組みの一環である。

今回、同社はテラレムグループ子会社であるMMPに資本参加し、連携・協業を深化させる。具体的には、廃プラスチックを含む廃棄物の再資源化事業の連携、新事業・新領域への進出、事業ノウハウやインフラの相互活用を推進する。また、第三者割当増資の引受により議決権比率15%以上の株式を取得し、取締役1名を派遣、持分法適用会社とする予定である。

MMPは、家庭由来のプラスチック容器包装を原料化し、物流用パレットとして再製品化するリサイクル事業者である。高品質なパレットはバージン樹脂製品に匹敵する強度を持ち、資源使用の抑制とCO2排出削減に寄与する。業績への影響は軽微と見込むが、両社の機能統合により事業領域の拡大と脱炭素・資源循環の取り組み加速が期待される。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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