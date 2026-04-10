*04:14JST 4月9日のNY為替概況

9日のニューヨーク外為市場でドル・円は159円30銭まで上昇後、158円62銭まで反落し、引けた。

ホルムズ海峡が封鎖状態で原油高に加え米2月卸売在庫確定値が予想外にプラス圏に回復し金利上昇に連れドル買いが優勢となった。その後、イスラエルがレバノンと直接協議で合意したとの報道やトランプ大統領もインタビューで、イスラエルはレバノンでの作戦縮小すると再確認し停戦への懸念が後退。さらに、イラン・最高指導者モジタバ・ハメネイ師声明も手伝いホルムズ海峡解放期待に原油価格も高値から反落、長期金利も低下に転じドル買いも後退した。

ユーロ・ドルは1.1674ドルから1.1723ドルまで上昇し、引けた。

ユーロ・円は185円67銭から186円22銭まで上昇。原油高が日本経済の成長に響くとの懸念が円売りにつながったと見られる。

ポンド・ドルは1.3404ドルへ弱含んだのち、1.3459ドルまで上昇した。

ドル・スイスは0.7912フランから0.7879フランまで反落した。



[経済指標]

・米・10-12月期GDP確定値：前期比年率＋0.5％（・予想：前期比年率＋0.7％、・改定値：＋0.7％）

・米・10-12月期個人消費確定値：前期比年率＋1.9％（・予想：前期年率＋2.0％、・改定値：＋2.0％）

・米・10-12月期GDP価格指数：前期比年率＋3.7％（・予想：前期比年率＋3.8％、・改定値：＋3.8％）

・米・2月PCE価格指数：前月比＋0.4％、前年比＋2.8％（予想：＋0.4％、＋2.8％、1月＋0.4％、＋2.8％）

・米・2月PCEコア価格指数：前月比＋0.4％、前年比＋3.0％（予想：＋0.4％、＋3.0％、1月＋0.4％、＋3.1％）

・米・2月個人所得：前月比－0.1％（予想＋0.3％、1月＋0.4％）

・米・2月個人支出：前月比＋0.5％（予想＋0.6％、1月＋0.3％←＋0.4％）

・米・2月PCE価格指数：前月比＋0.3％、前年比＋2.8％（予想＋0.3％、＋2.9％、12月＋0.4％、＋2.9％）

・米・先週分新規失業保険申請件数（4/4）：21.9万件（予想：21万件、前回：20.3万件←20.2万件）

・米・先週分新規失業保険継続受給者数（3/28）179.4万件（予想：182.8万件、前回：183.2万件←184.1万件）

・米・2月卸売在庫確定値：前月比＋0.8％（予想：－0.1％、速報：－0.5％）

・米・2月卸売売上高：前月比＋2.7％（予想：＋0.6％、速報：＋1.1％←＋0.5％）《KY》