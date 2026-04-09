*22:46JST 【市場反応】米10-12月期GDP確定値は予想下振れ、2月PCEコア価格指数は予想に一致、ドル軟調

米商務省が発表した米10-12月期国内総生産（GDP）確定値は前期比年率＋0.5％と、改定値＋0.7％から予想外に下方修正された。前期の＋4.4％から伸びが鈍化。

米2月PCEコア価格指数は前年比＋3.0％と、予想通り1月＋3.1％から鈍化。同月個人所得は前月比－0.1％と昨年5月来のマイナスに落ち込んだ。個人支出は前月比＋0.5％と、1月＋0.3％から予想以上に伸びが鈍化した。ただ、昨年8月来で最高。

米労働省が発表した米先週分新規失業保険申請件数（4/4）は前週比＋1.6万件の21.9万件と予想21万件を上回った。米・先週分新規失業保険継続受給者数（3/28）は179.4万件と、前回183.2万件から減少し予想も下回った。2年ぶり低水準。

ドルは軟調。ドル・円は159円12銭へ上昇後、158円90銭へ反落。ユーロ・ドルは1.1680ドルから1.1692ドルまで上昇、ポンド・ドルは1.3430ドルの高値から1.3422ドルへ反落した。

【経済指標】

・米・10-12月期GDP確定値：前期比年率＋0.5％（・予想：前期比年率＋0.7％、・改定値：＋0.7％）

・米・10-12月期個人消費確定値：前期比年率＋1.9％（・予想：前期年率＋2.0％、・改定値：＋2.0％）

・米・10-12月期GDP価格指数：前期比年率＋3.7％（・予想：前期比年率＋3.8％、・改定値：＋3.8％）

・米・2月PCE価格指数：前月比＋0.4％、前年比＋2.8％（予想：＋0.4％、＋2.8％、1月＋0.4％、＋2.8％）

・米・2月PCEコア価格指数：前月比＋0.4％、前年比＋3.0％（予想：＋0.4％、＋3.0％、1月＋0.4％、＋3.1％）

・米・2月個人所得：前月比－0.1％（予想＋0.3％、1月＋0.4％）

・米・2月個人支出：前月比＋0.5％（予想＋0.6％、1月＋0.3％←＋0.4％）

・米・2月PCE価格指数：前月比＋0.3％、前年比＋2.8％（予想＋0.3％、＋2.9％、12月＋0.4％、＋2.9％）

・米・先週分新規失業保険申請件数（4/4）：21.9万件（予想：21万件、前回：20.3万件←20.2万件）

・米・先週分新規失業保険継続受給者数（3/28）179.4万件（予想：182.8万件、前回：183.2万件←184.1万件《KY》