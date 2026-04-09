*17:51JST ミガロホールディングス---グループ会社DXYZ、顔認証自販機「顔ダケで、自販機。」を発表

ミガロホールディングス＜5535＞は7日、グループ会社DXYZが、顔認証自動販売機「顔ダケで、自販機。」を発表したと公表した。顔認証IDプラットフォーム「FreeiD」を活用し、顔認証のみで商品購入が可能となる新たな購買体験の実現を目指すもので、初期段階として小規模な実証から開始する。

本サービスは、2026年3月に開催された「リテールテックJAPAN 2026」で初披露され、来場者から高い関心を集めた。さらに、2026年4月開催の「SHINAGAWA TECH SHOWCASE」でも展示を予定しており、社会実装に向けた検証を進める。

これを機に、同社は、特設サイトおよび2種類の動画を公開した。1つは顔登録から決済までの流れを示すデモ動画で、もう1つは俳優の前野朋哉が出演するブランドムービーであり、顔認証による購買体験の利便性や世界観を訴求する内容となっている。動画はいずれも2026年4月7日より配信されている。

「顔ダケで、自販機。」は、顔認証決済サービス「FreeiD Pay」の将来的な展開を見据えたものであり、店舗外領域における顔認証決済の価値を検証する第一歩と位置付けられる。自動販売機という生活導線上の接点を活用し、顔認証技術の実用性と利便性の検証を進める。《AK》