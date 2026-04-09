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TalentX 村田製作所が「MyTalent Platform」を活用し、リファラル入社者の定着率100％を実現
*17:49JST TalentX---村田製作所が「MyTalent Platform」を活用し、リファラル入社者の定着率100％を実現
TalentX＜330A＞は8日、統合型タレントアクイジションプラットフォーム「MyTalent Platform」内のリファラル採用サービス「MyRefer（MyTalent Refer）」を利用している村田製作所＜6981＞の長期構想「Vision2030」の実現を支えるリファラル採用の取り組みについて発表した。
「MyTalent Platform」は、AIネイティブな統合型タレントアクイジションプラットフォームである。AIを単なる効率化ツールではなく候補者体験（CX）を設計する中核エンジンとして機能することで、企業のタレントアクイジション（持続的な優秀人材の獲得）をオールインワンで実現する。
このプラットフォーム内の「MyRefer（MyTalent Refer）」は、社員紹介（リファラル）を通じて社員と採用の距離を縮める、国内シェアNo.1（※）のリファラル採用サービスである。AIによる運用の自動化機能も搭載し、採用担当者の工数を削減しながら、社員一人ひとりのエンゲージメントを高めてファン化を促進することで、自律的なリファラル採用の仕組みを構築する。
（※：矢野経済研究所 「リファラル採用・アルムナイ採用支援サービス市場の実態と展望（2025）」における導入社数）
村田製作所＜6981＞は従業員のつながりを活かし、市場に出てこない転職潜在層へのアプローチが可能なリファラル採用を推進している。村田製作所のリファラル採用は、応募から内定までの決定率が高く、さらには入社後の定着率は100％を実現している。また、エージェントや求人サイト経由ではアプローチできないような採用難易度の高い人材にも社員のネットワークを通じて、接点を持つことができている。
「MyRefer（MyTalent Refer）」の活用で、透明性のある紹介の仕組みが整い、採用を「自分たちも関わる活動」と捉える意識が広がりつつある。今後は、紹介を促さなくとも自然に紹介が発生するような文化を目指している。《AK》
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